Audience au Palais des gouverneurs: Le nouveau Président de la Cour Suprême reçu par Louis VLAVONOU

Victor Adossou, Précisdent de la cour suprême

Le nouveau Président de la Cour Suprême, Victor Adossou a été reçu en audience par le Président de l’Assemblée nationale ce mercredi 14 Avril 2021 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Installé dans ses fonctions le 25 mars dernier, cette visite est la première que le Président de la haute juridiction rend au Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou VLAVONOU. A l’en croire, il s’agit d’une visite de courtoisie administrative et de prise de contact. Elle lui aura permis d’échanger avec la deuxième personnalité du Bénin sur certaines questions préoccupantes pour la Cour Suprême. Lisez plutôt la déclaration du Président de la Cour Suprême, Victor Adossou à la fin de l’audience.

« …Comme vous le savez, je viens d’être nommé à la tête de la haute juridiction de notre pays en matière administrative , judiciaire et des comptes, la Cour suprême. J’ai pris officiellement fonction le 25 mars dernier et il était donc normal que je vienne vers le président de l’Assemblée nationale, la deuxième personnalité de l’État pour lui faire mes civilités. Donc je suis venu lui rendre une visite de courtoisie administrative et de prise de contact. Nous en avons profité pour échanger sur certaines questions de préoccupation pour la Cour suprême, pourquoi pas pour l’Assemblée nationale. Nous avons échangé, nous nous sommes compris et nous nous sommes mis dans un agenda de travail. Nous avons décidé de maintenir le contact pour que nous puissions ensemble aborder les questions qui touchent le meilleur fonctionnement de la Cour suprême… »

Propos recueillis par Fidèle KENOU