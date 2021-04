Après les tendances de la Céna: « …Nous avons vaincu la fatalité, place au développement » dixit Claudine Prudencio

La présidente du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), Claudine Afiavi Prudencio n’est pas restée insensible aux tendances données par la Commission électorale nationale autonome sur le scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Elle a dit toute sa satisfaction et son immense joie à propos de ces tendances qui donnent vainqueur le duo Patrice Talon- Talata. Une victoire à laquelle le parti UDBN qu’elle préside a pris une part active et pour laquelle elle se réjouit de la large avance que connait le duo Talon Talata face à ses challengers. « Maintenant que nous avons vaincu la fatalité, place au développement, le vrai développement de notre pays…, » dira-t-elle. Dans son message, elle a rendu un hommage mérité aux institutions de la République, aux Forces de défense et de sécurité, aux observateurs électoraux, aux amazones et soldats UDBN…et à tout le peuple électeur pour le rôle aussi formidable qu’a joué chacune de ses composantes impliqué dans le processus électoral.

Tout en revenant sur les efforts consentis par le parti UDBN avant, pendant et après la campagne électorale, Claudine Afiavi Prudencio a particulièrement remercié et félicité le chef de l’Etat pour sa réélection au premier tour. Elle dit pouvoir prier l’esprit saint afin qu’il puisse inspirer le chef de l’Etat les cinq prochaines années et donner la preuve de ce que ce pays peut se développer en comptant sur ses propres forces. « Nous venons de loin et nous irons très, très loin » ajoutera –t-elle pour témoigner de la pertinence des réformes politiques qui ont amené le Bénin à cette étape de sa démocratie. Claudine Afiavi Prudencio a également salué la vision et l’endurance du Président Patrice Talon qu’elle qualifie, à juste titre de « Turbo du développement ».

C’est dire que la présidente de l’UDBN se réjouit de cette victoire éclatante de son duo, le duo Talon-Talata et en rend hommage à tous les militants et militantes du parti UDBN qui ont mouillé le maillot pendant la campagne électorale. Pour elle, l’élection présidentielle est terminée et place doit être faite maintenant au travail, car pour elle, le chantier est vaste. C’est pourquoi, elle invite tout le peuple à rester soudé derrière le duo Talon-Talata tout au long du quinquennat. Claudine Prudencio a pour finir son adresse, félicité tous les militants et militantes de l’UDBN pour le travail abattu et les invite à se tenir prêt pour accompagner sans relâche le chef de l’État Patrice Talon dans la mise en œuvre de son projet de société pour le quinquennat qui s’ouvre.

Yannick SOMALON