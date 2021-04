Après les tendances de la Céna: Le PRD adresse ses chaleureuses félicitations au Président Talon et sa colistière Talata

Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires du premier tour de la présidentielle par la Cena, le Parti du Renouveau Démocratique (Prd), a félicité le duo Talon-Talata pour sa victoire. Il l’exhorte à poursuivre avec détermination et clairvoyance la tâche de renouveau national que le peuple béninois vient de lui confier pour le développement intégral. De plus, les responsables « Tchoko tchoko » invitent les militants du parti à s’engager sans faille aux côtés du duo élu pour la réalisation des objectifs de son projet de société et pour la réussite de son mandat.

N'hésitez pas à partager ... 0 Linkedin