Après les grandes tendances de la Cena: Moele Bénin félicite le duo Talon-Talata pour son KO.

Au milieu le secrétaire général du parti Moele Bénin Céphise Béo Aguiar

Le parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin, (Moele-Bénin) que préside Jacques Ayadji a fait une déclaration de presse dans la soirée de ce mercredi 14 avril 2021 à son siège à Cotonou. Une déclaration dont l’objectif est d’adresser les félicitations du parti au duo Patrice Talon- Mariam Chabi Talata, sortie vainqueur dès le premier tour avec 86,36% des voix suite à la proclamation des grandes tendances de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 par la Céna. En effet, c’est le secrétaire général du parti, Céphise Béo Aguiar qui a lu la déclaration de félicitation au duo Talon-Talata pour sa victoire. Selon ladite déclaration, « ce résultat est le signe de la réduction progressive du fossé politique qui a longtemps éloigné les populations des acteurs et de la chose politiques. C’est un nouveau pacte qui se scelle pour l’ennoblissement de l’action et de l’engagement politiques. C’est le retour des valeurs dans un environnement sociopolitique débarrassé de calculs particularistes et de la prépondérance du rôle de l’argent et de la corruption électorale…», a-t-il déclaré, face aux médias.

Lire l’intégralité de la déclaration lue par le secrétaire général du parti, Céphise Béo Aguiar

Militantes, Militants, Sympathisantes et Sympathisants de MOELE-BENIN,

Mesdames et Messieurs,

Le dimanche 11 avril 2021, le Peuple béninois était aux urnes pour élire le duo candidat qui présidera aux destinées de la République les cinq (05) prochaines années. A la proclamation des résultats provisoires par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) le 13 avril 2021, le duo candidat Patrice TALON-Mariam CHABI TALATA obtient 86,37% des suffrages exprimés et vient largement en tête des deux (02) autres en lice. Ces résultats, s’ils viennent à être confirmés par la Cour Constitutionnelle, assurent la victoire dès le premier tour du scrutin du duo soutenu par notre Parti.

Le Bureau Politique National avec à sa tête le Président O. H. S Jacques AYADJI, en son nom propre et au nom de l’ensemble des Militantes, Militants, Sympathisantes et Sympathisants du Parti MOELE-BENIN, adresse d’ores et déjà ses vives et chaleureuses félicitations au Président Patrice TALON et à sa colistière Mariam CHABI TALATA pour cette brillante performance. Cette écrasante victoire est la preuve manifeste du choix utile d’avenir exprimé par les braves populations de nos villes et campagnes.

Dans un contexte marqué par le rejet de l’action politique, ce résultat est le signe de la réduction progressive du fossé politique qui a longtemps éloigné les populations des acteurs et de la chose politiques. C’est un nouveau pacte qui se scelle pour l’ennoblissement de l’action et de l’engagement politiques. C’est le retour des valeurs dans un environnement sociopolitique débarrassé de calculs particularistes et de la prépondérance du rôle de l’argent et de la corruption électorale. Il convient d’en féliciter particulièrement le Président Patrice TALON qui, dans son discours d’investiture du 06 avril 2016 avait annoncé qu’il travaillera ardemment à débarrasser notre vie politique du diktat de l’argent.

Ce résultat est celui du bilan satisfaisant de l’action gouvernementale des cinq (05) dernières années avec des réalisations qui ont amorcé la transformation politique, économique et sociale du Bénin. Ce résultat est aussi celui de l’offre politique rigoureuse faite à travers le nouveau programme d’action 2021-2026 largement expliqué aux populations durant la campagne électorale.

Ce résultat est celui de la victoire du Bénin de BEHANZIN, de BIO GUERA de KABA et de TOFFA, sur les desseins funestes de déstabilisation ourdis et revendiqués par certains compatriotes de l’opposition radicale contre cette terre bénie qui nous ait laissée en héritage par ces braves héros.

Ce résultat est enfin celui de l’option irréversible faite par les jeunes et les femmes pour le Grand Bénin de demain qui a commencé aujourd’hui. Le Bénin où tout le monde sera utile ; le Bénin où la femme sera rétablie pour apporter en entièreté son potentiel à l’œuvre de construction de l’édifice national. Le Bénin où les conditions seront créées pour mettre la jeunesse au travail pour l’épanouissement de tous.

Vive le duo TALON-TALATA !

Vive la République !

Vive le Bénin !

Cotonou, le 14 avril 2021

Le Bureau Politique National

Yannick SOMALON