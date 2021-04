Scrutin présidentiel du 11 avril 2021: La part active de Ouinhi dans le KO du duo Talon Talata grâce au leadership d’Hervé Hêhomey

C’est désormais connu et acté. Les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 sont tombés, donnant gagnant dès le premier tour le duo Talon Talata avec plus de 86% des suffrages exprimés. Des résultats qui sont à la satisfaction de tous vu l’atmosphère dans la quelle s’est déroulée le scrutin. En effet, la commune de Ouinhi s’illustre dans ces résultats au sein de la 24ème circonscription électorale et dans le Bénin en général au rang des localités ayant observé un fort taux de participation à l’élection présidentielle du 11 avril 2021 malgré les messages de démobilisation, d’appel à la rébellion, de menace et de peur injectés dans la population afin de saboter ledit scrutin. La commune de Ouinhi s’est ainsi démarquée de la polémique du faible taux de participation qu’entretiennent les médias et certains observateurs sur ce scrutin. Selon les premiers chiffres issus des coordonnateurs d’arrondissement et confirmés par la Cena, la commune qui fait la jonction entre les départements du Zou, de l’Ouémé et du Plateau a donnée une participation de 23844 votants sur 31178 inscrit. Ce qui donne un taux de participation 76,47% en occupant la première place dans la région Agonlin et la 4ème place dans le département du Zou. Une performance qui tient sa source du leadership du ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Hêhomey qui a su se faire entourer de jeunes dynamiques et dévoués pour la cause du chef de l’Etat, le président Patrice Talon. Parmi ces jeunes, l’intrépide Rodrigue Michowadou qu’on ne présente plus, mais qui a ratissé large durant la campagne électorale avec des actions de proximité avec les populations de Ouinhi au profit du duo Talon Talata.

Cette commune faut-il le rappeler vient de confirmer son attachement pour la continuité de la dynamique en faisant un taux exceptionnel de participation en pays Agonlin où de façon générale, le mot d’ordre du ministre Hervé Hêhomey a été suivi. C’est la preuve que le ministre Hervé Hêhomey peur compter sur ses poulains dans la région Agonlin en général, mais en particulier sur ceux de Ouinhi qui ont su toucher le cœur des populations avec les réalisations du chef de l’Etat durant son premier quinquennat et de la nécessité de lui accorder un second mandat. Ces dernières ont fait le geste utile en votant non seulement massivement, mais surtout au duo Talon-Talata qui a fait un KO retentissant comme annoncé. Il est à noter que les jeunes de Ouinhi sous la coupole de Rodrigue Michowadou espèrent davantage du chef de l’Etat à l’endroit de la commune de Ouinhi qui a encore besoin de tout. En attendant les résultats définitifs de la cour constitutionnelle, le chef de l’Etat peut s’assurer déjà du soutien sans faille de la commune de Ouinhi qui l’a prouvé déjà le 11 avril dernier à travers le vote.

Yannici SOMALON