Organisation de la Présidentielle de 2021: L’UA, la CEDEAO, l’OIF et le Conseil de l’Entente félicitent le climat apaisé du scrutin

Les organisations internationales ayant dépêché des missions d’observation au Bénin en vue de l’observation de l’élection présidentielle du dimanche 11 avril 2021, ont donné de la voix. Les délégations de l’Union Africaine, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif) et du Conseil de l’Entente, ont livré à la presse, leurs déclarations au soir des rapports des différentes missions d’observation. C’était ce mardi 13 avril 2021 à Golden Tulip Hôtel, en présence des représentations diplomatiques au Bénin, des membres des délégations de mission d’observation, et bien d’autres. Prenant la parole, le chef de la mission d’observation de l’Union Africaine, Bernard Makuza, a fait le point de l’observation préélectorale, des observations faites le jour du scrutin allant de l’ouverture des bureaux de vote, du déroulement du scrutin, de la fermeture des bureaux de vote suivi du dépouillement des suffrages. La mission de l’UA a noté avec satisfaction de nombreux faits tels que : le bon déroulement du scrutin, la participation massive des jeunes et des femmes dans le processus électoral. « L’Union Africaine apprécie à sa juste valeur les efforts financiers consentis par le gouvernement de la République du Bénin pour le financement des élections par fonds propres… Elle constate que malgré les agitations enregistrées dans certaines localités avant l’élection, le scrutin du 11 avril 2021 s’est déroulé dans un climat apaisé. L’Union Africaine reste disponible pour appuyer toutes les initiatives de préserver la démocratie, l’unité et la cohésion nationales et exhorte la classe politique de continuer à faire preuve de maturité et de responsabilité », a exclamé le chef de la mission d’observation de l’Union Africaine, Bernard Makuza. Satisfait également du bon déroulement du scrutin dans l’ensemble des zones couvertes par la Cedeao, le chef de mission Ernest Bai Koroma, a également félicité les efforts consentis par la Cena dans le déploiement du matériel électoral dans les régions dont l’accès était difficile. Il a félicité l’ensemble du peuple béninois pour sa contribution au processus puis, réitéré l’engagement de la Commission à porter une attention particulière à la suite du processus électoral. « La Mission d’observation électorale de la CEDEAO continuera de suivre de près les phases finales du processus électoral, en particulier la déclaration des résultats par la Commission électorale et fera de nouvelles déclarations le cas échéant », a-t-il dit avant d’exhorter tous les acteurs politiques, notamment le gouvernement, le parlement, le parti au pouvoir, l’opposition, les ose, à prendre les mesures nécessaires pour accepter le dialogue sur les points de désaccord sur les réformes. Les mêmes recommandations et exhortations ont également été formulées par les chefs des missions d’observation du Conseil de l’Entente et de l’OIF, respectivement, Lucien Kommabou Fandjinou et Minata Samaté.

Rastel DAN