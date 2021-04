Marché financier régional de l’UEMOA: Le Ministre Romuald Wadagni reçoit le prix spécial BRVM & DC/BR

La deuxième édition des BRVM Awards a eu lieu ce samedi 10 avril 2021 à Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan. Lors de cette cérémonie de célébration de l’excellence sur le marché financier Régional de l’UEMOA, le Ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni a reçu le prix spécial BRVM & DC/BR. En effet, BRVM Awards célèbre les personnalités et entreprises pour leur engagement et leur dynamisme sur le marché financier régional. Au cours de la cérémonie, trois hautes personnalités se sont vues remettre des distinctions spéciales. Il s’agit du Ministre de l’Economie et des Finances du Bénin Romuald Wadagni, (Prix spécial BRVM & DC/BR), du Ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement Rural de la Côte d’Ivoire (Prix spécial BRVM/BMPA) Kobenan Kouassi Adjoumani et du Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) de l’UEMOA Mamadou Ndiaye (Prix Spécial pour la régulation et la mise en œuvre des réformes du Marché Financier Régional). Le Prix spécial BRVM & DC/BR a été attribué au ministre béninois pour sa contribution au développement du marché financier régional de l’UEMOA et à son rayonnement à l’international. Après ces distinctions spéciales, huit acteurs du Marché Financier Régional ont été primés. Il s’agit du prix du Meilleur du Média Financier : Financial Afrik, prix de la Meilleure PME du Programme Élite BRVM Lounge : Neurotech SA, prix de la Meilleure Banque Teneur de Compte/Conservateur (BTCC) : Société Générale Côte d’Ivoire, prix de la Meilleure Société de Gestion des OPCVM (SGO) : SOAGA, prix du Meilleur Investisseur Institutionnel : IPS CNPS, prix de la Meilleure Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) : Société Générale Capital Securities West Africa, prix du Meilleur Émetteur Obligataire : Trésor Public du Burkina Faso et du prix de la Meilleure société cotée : Sonatel SA.

