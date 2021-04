Fin de la formation des officiels techniques de la Fédération béninoise d’athlétisme: Les stagiaires de la promotion s’engagent à être actifs sur le terrain

Le président de la FBA et le Sg Cnos-Ben remettant à une stagiaire son diplôme

La Fédération béninoise d’athlétisme a fait acquérir à une vingtaine d’officiels techniques, des connaissances nécessaires pouvant les aider à avoir des résultats fiables lors des différentes compétitions nationales et même au-delà. C’était à travers la deuxième phase du stage de formation des officiels techniques organisée par la fédération grâce à l’appui de la dividende olympique. Ladite formation a eu lieu sur les installations du stade Charles De Gaulle de Porto Novo du 29 mars au 10 avril 2021. A l’issue de cette formation tenue sous l’égide du conférencier de world Athletics et directeur du stage, Okry Nonvignon, la promotion a eu 50% de taux de réussite. «Sur la vingtaine de stagiaire, je peux vous dire qu’eux tous méritent d’avoir le parchemin. Mais comme il faut avoir les meilleurs parmi les meilleurs, nous avons eu la moitié des stagiaires qui ont pu valider les minimas recommandé par world Athletics», a informé le directeur du stage. Ce dernier, heureux d’avoir partagé ses connaissances avec les stagiaires a salué leur comportement exemplaire et a profité pour saluer leur intérêt pour les différentes notions enseignées. «Nous avons fait le constat que la Fédération béninoise d’Athlétisme a bien fait d’initier ce stage au profit des officiels techniques», a-t-il déclaré avant d’inviter ces responsables à suivre ces différents stagiaires afin qu’ils puissent mettre les différentes notions reçues lors de ce stage en pratique dans les différentes Ligues qu’ils représentent. Secrétaire général de la fédération, Achille Aïchou a salué le conférencier pour le travail abattu pendant des jours, pour qu’aujourd’hui la FBA puisse disposée de ces officiels pour les différentes compétitions. Didier Douglas Agboli- Agbo, représentant de cette seconde vague des officiels techniques formés, a souligné que c’est un plaisir pour eux d’avoir pris part à ce stage de world Athletics qui, non seulement, est utile pour eux, mais aussi pour les différentes ligues. il a aussi pris l’engagement au nom de ses collègues que les enseignements reçus ne resteront pas dans les tiroirs. Cet engagement vient en réponse aux exhortations du président de la fédération, Vierin Degon qui a laissé entendre que «mettre à la disposition des Ligues des officiels techniques un honneur». A propos du résultat obtenu, Fernando Hessou, secrétaire général du Cnos-ben, représentant le président Julien Minavoa, a félicité les apprenants qui ont pu tirer leur épingle du jeu en décrochant au moins les minimas recommandés par world Athletics. Il a ensuite salué la Fba pour son effort constant de doter l’athlétisme béninois d’officiels qualifiés. A rappeler que Bolarian Ayatou Laye du département de la Donga est le major de cette seconde vague d’officiels techniques formés et que la première vague avait eu un pourcentage de 55% de réussite.

Anselme HOUENOUKPO