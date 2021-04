Me Paulin Akponna sur l’émission 5/7 Matins de l’ORTB: « Si le duo Talon-Talata est élu, la solution est toute faite pour sortir la jeunesse de sa précarité»

Coordonnateur communal de campagne du Bloc Républicain à Savè, Me Paulin Akponna

Coordonnateur communal de campagne du Bloc Républicain à Savè, Me Paulin Akponna , était, ce 12 avril 2021 sur l’émission 5/7 Matins de la télévision nationale. L’invité de Serge Ayaka a présenté les grandes avancées des réformes opérées dans l’organisation de l’élection présidentielle et dévoilé les priorités du duo Talon-Talata pour la jeunesse.

Que peut-on retenir du premier tour de l’élection présidentielle du 11 avril dernier ?

Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu, le Tout-puissant créateur du ciel et de la terre, Maître des temps et des circonstances qui a permis que le vote se déroule dans la tranquillité sur l’ensemble du territoire national.

Je voudrais ensuite rendre hommage au Président de la République et à son Gouvernement qui ont rendu possible l’organisation de ces élections ainsi que la CENA, l’organe en charge de ces élections. Le pari est gagné parce que les béninois ont passé ce moment dans la quiétude et la tranquillité et que les votes ont eu lieu sur toute l’étendue du territoire sans difficultés majeures.

La CENA fait état de ce que 16 localités n’ont pas pu voter dont votre commune, Savè. Êtes-vous déçu?

Je ne suis pas déçu. Il y a un rectificatif. Les élections ont eu lieu à Savè dans tous les arrondissements. Même s’il faut noter que dans deux arrondissements urbains, on a noté des pertubations. Mais partout au niveau des arrondissements ruraux, les élections ont lieu, les dépouillements effectués à temps et les résultats sont disponibles dont les tendances seront annoncées incessamment par les organes qui y sont dédiés. Je vais vous dire qu’au moment où le président de la CENA a fait ces points, le vote n’était pas effectif dans ces localités, mais peu après, l’opération s’est déroulée sur l’ensemble des 08 arrondissements de la commune de Savè avec quelques perturbations. Par rapport aux deux arrondissements où les votes ont été perturbés, ce n’est pas dû à la volonté du peuple de ne pas aller voter. La peur a suffisamment été diffusée dans le public. Ce qui a fait que les populations n’ont pas voté malgré que dans leur cœur, elles portent un candidat et c’est dommage pour notre pays.

Quelle doit être la priorité du prochain président de la république ?

Ce qui me paraît essentiel, c’est la prise en charge de cette jeunesse en quête du pain quotidien qui est facilement manipulée. Dès que cette jeunesse est effectivement prise en charge avec des emplois stables, ça va être difficile de la manipuler. Voire l’utiliser à des fins de politique politicienne pour des intérêts égoïstes. C’est à cette question que s’est attelé le gouvernement de la rupture et depuis cinq ans, quelque chose a changé. L’espoir a été donné à cette jeunesse. Il faut retenir que c’est un travail de longue haleine pour sortir cette jeunesse de sa précarité, la mettre à l’abri de la manipulation honteuse de la part d’une certaine classe politique.

Quels sont les moyens pour sortir cette jeunesse de sa précarité ?

Le gouvernement a pris beaucoup d’initiatives en faveur de l’ entrepreneuriat. Aujourd’hui dans le monde entier, l’entrepreneuriat apparaît comme la solution la plus efficace pour sortir cette jeunesse de sa précarité. Et cela est encore beaucoup plus précisé dans le projet de société du duo Talon-Talata. Si ce duo est élu, la solution est toute faite pour sortir la jeunesse de sa précarité. Quelque chose de significatif se fera en faveur de cette jeunesse via les initiatives liées au développement de l’entrepreneuriat, au financement des activités économiques, à l’inclusion financière des jeunes vulnérables.

Tout ce qui se fait dans tous les secteurs depuis cinq ans, que ce soit au niveau des infrastructures ou de l’énergie, je pense que tout cela est fait en faveur de l’épanouissement de de la jeunesse, de la création massive d’emplois. C’est cela le vrai social à mon avis. Et n’oubliez pas la restructuration du microcrédit aux plus pauvres devenu microcrédit Alafia. Nos femmes en ont besoin pour mener des activités génératrices de revenus et pouvoir sortir de leur situation précaire. Dès que notre situation économique sera dynamique, je crois que les problèmes seront réglés.

Vous étiez sur le terrain pour la campagne électorale. Comment cela s’est passé ?

Tout s’est bien passé. Nous avons trois projets de société. Ce qui fait en moyenne 3 millions de Béninois autour d’un projet. C’est cela l’unité nationale. On se met ensemble pour faire du bien et non du mal. Dans le duo Talon-Talata par exemple, il est prévu au niveau de l’éducation nationale, d’aller vers des formations de métier. Une formation beaucoup plus technique et professionnelle pour faciliter l’accès à l’emploi.

Les populations ont-elles partagé les visions que proposent les projets des duos ?

Pour ce qui concerne le duo Talon-Talata, le programme a été largement vulgarisé dans nos langues locales pour permettre à nombre de Béninois de comprendre le contenu et l’intérêt de voter. Ce qui fait que malgré les menaces proférées, la peur, les intimidations et les tentatives d’assassinat, la population a bravé tout cela pour aller exprimer son vote. Quand on a un bilan aussi brillant que celui du Président Patrice Talon, la population n’est plus dupe. Je dois saluer la maturité de ce peuple. Notre peuple n’est plus à l’étape où il suffit de venir lui donner des miettes pour le décider à voter. Cette maturité politique parce que le Président Talon a démontré depuis son accession au pouvoir que l’argent public peut être utilisé avec beaucoup plus d’efficacité. Faire des routes, donner de l’eau potable et de l’électricité, arranger les conditions des élèves en donnant des cantines scolaires…

ll y a certains qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance actuelle. Est-ce là une crise politique ?

A mon humble avis, pas de crise politique au Bénin. Il y a qu’un gouvernement qui mène une lutte implacable contre la corruption et l’impunité. Et cela est nécessaire, si nous voulons aller vers le développement et donner de crédit à la gouvernance. C’est pas facile de diriger un pays puisque forcément les habitudes vont être bousculées, changées et dérangées. C’est tout à fait normal que d’autres se sentent frustrés. Mais ceux-là feront l’apprentissage avec le temps que la gestion moderne d’un État ne peut-être réussie si nous restons dans la complaisance, les mauvaises habitudes. On a parlé de la rupture, ça veut dire qu’il faut rompre avec les mauvaises habitudes. Et progressivement et à force d’éducation civique, à force du patriotisme, ces différentes classes qui pensent aujourd’hui que c’est difficile et qu’il faut se mettre à l’écart, vont s’intégrer progressivement. Nous n’allons pas sacrifier le développement de la nation pour juste donner satisfaction à une classe politique fâchée. Le minimum quand on est démocrate, c’est de respecter la liberté fondamentale des uns et des autres. Cette liberté a été bafouée, confisquée par endroit par une opposition qui se dit démocrate. On ne peut pas se dire démocrate et ne pas respecter les lois de la République aussi mauvaises qu’elles soient. On peut les corriger, les faire évoluer, mais refuser de respecter la loi de la République ne serait assimilé à une crise politique. Ce n’est rien d’autre que de la mauvaise foi, à mon avis. Puisque le minimum en démocratie, c’est de pouvoir respecter les exigences de la loi.

Votre mot de fin

Je salue le professionnalisme de notre armée sans lequel on aurait assisté à autre chose.

J’invite le peuple au calme et que les résultats des urnes soient acceptés par les uns et les autres. C’est aussi ça la démocratie. C’est dur, mais c’est la loi et celui qui sera le gagnant sera le président de tous les béninois et vivement que ça soit mon duo pour que le Bénin connaisse la renaissance, je dirai la première étape de sa renaissance.

Propos transcrits par Alban Tchalla (L’Événement Précis )