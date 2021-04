Résultats partiels et provisoires du scrutin présidentiel du 11 avril 2021: Vote massif pour le duo Talon-Talata

« Rendez-vous dans 5 ans, Talon a déjà remporté cette élection. En avant les réformes ». Tels sont les propos scandés par les partisans du duo Talon-Talata regroupés au quartier Cité La Victoire à Abomey-Calavi à l’issue des décomptes. A les croire, l’actuel chef de l’Etat candidat à sa propre succession est largement en avance sur ses deux challengers à savoir le duo Kohoué-Agossa et Soumanou-Hounkpè. Et sur les tableaux des décomptes, le constat est net. Sur les quatre derniers postes de vote ayant fini leurs décomptes, le duo de la mouvance Talon-Talata a obtenu un total de 207 voix contre 23 pour le duo de la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) Soumanou-Hounkpè et 3 pour le duo de la Dynamique Restaurer La Confiance (Rlc), Kohoué-Agossa. Cependant, le défi du taux de participation n’a pas été relevé par les candidats en lice. En effet, au niveau de ces mêmes postes de vote, sur un total d’environ 445 inscrits par bureau de vote, le nombre de votants varie entre 50 et 63. A noter que ces chiffres ont été relevés après le décompte avant le convoyage du matériel électoral vers le centre d’arrondissement.

Le K.O se dessine en faveur du duo Talon-Talata

Le KO tant chanté par les populations lors de la campagne présidentielle au profit du duo Talon-Talata, s’annonce à grande pompe. Les premiers résultats provisoires issus du dépouillement des urnes en disent long sur ce KO inédit. Dans la plupart des centres de vote, l’écart entre le nombre de votants pour le duo Talon-Talata et les autres duos en compétition, est bien impressionnant. Et pour exemple, les statistiques provisoires obtenues dans l’arrondissement de Togba, commune d’Abomey-Calavi au soir du scrutin présidentiel précisent que le duo Talon-Talata a provisoirement réuni 6.748 voix contre 805 pour le duo Soumanou-Hounkpè et 199 pour celui de Kohoué-Agossa. Dans l’arrondissement de Houèdo-Aguekon, le duo Talon-Talata serait arrivé en tête avec près de 7.192 voix contre 208 pour le duo Soumanou-Hounkpè et 54 pour Kohoué-Agossa, sur les 8.434 inscrits. Il en est de même dans certains centres de vote de Cotonou où le duo Talon-Talata a littéralement pulvérisé les autres duos en compétition. Un écart qui pourrait se généraliser dans les autres communes et départements du Bénin offrant ainsi le KO inédit au duo Talon-Talata.

Laurent D. KOSSOUHO et Rastel DAN