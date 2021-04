Promotion à l’international d’un brillant universitaire béninois: Le Professeur Roch Houngnihin admis à l’Institut Pasteur de Paris

Le Professeur Titulaire des Universités, Roch Houngnihin de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), vient de crever le plafond dans le monde scientifique. Cet enseignant-chercheur du Département de Sociologie-Anthropologie, vient d’honorer le Bénin en se hissant à l’international. Le Professeur Roch Houngnihin est, en effet, admis à l’Institut Pasteur (de Paris), comme membre plénier qualifié en anthropologie du comité d’éthique de cette prestigieuse institution, pour un mandat de quatre ans renouvelables. Ce succès a été salué dans la communauté scientifique béninoise par les plus hautes autorités de l’Université d’Abomey-Calavi, notamment le Recteur Maxime da-Cruz, ainsi que par ses ainés dont M. Albert Tingbé-Azalou, premier Professeur Titulaire de sociologie-anthropologie au Bénin.

Cette promotion vient, une fois encore, couronner les efforts du chercheur béninois, dans le domaine de l’anthropologie médicale. Admis en octobre 2020 au grade de Professeur Titulaire des Universités à l’occasion de la 42ème session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), Roch Houngnihin a été élu en octobre dernier, Président de la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA). Dans le domaine l’enseignement et la recherche, le Professeur Roch Houngnihin a pour champs d’intérêt, l’anthropologie de la santé, les méthodes de recherches en sciences sociales, l’éthique de la recherche et l’éthique des politiques publiques de santé.

Un parcours professionnel exceptionnel

Le Professeur Roch Houngnihin, a également un riche parcours administratif. En effet, il a été, de janvier 2007 à 2019, Coordonnateur du Programme National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelles, et de septembre 2001 à décembre 2006, Chargé de communication et des interventions à base communautaire au Programme National de Lutte contre le Paludisme au Ministère de la Santé. Mais bien avant cela, il a été Coordonnateur du Programme Régional d’Assistance Technique à la Communication et à l’Information sur la Protection de l’Environnement (PACIPE) dans le département du Zou, un programme financé par le Fonds Européen de Développement (FED), de mai 1997 à février 1999.

Le Professeur Roch Houngnihin a reçu plusieurs distinctions dont le Premier prix des Sciences de l’Homme et de la Société organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en 2012 et son élévation au rang de Chevalier de l’Ordre National du Bénin, en 2017. Par ailleurs, depuis 2007, il est Expert International de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) et a été membre permanent du Comité d’Ethique de la Recherche (CER) de l’Institut des Sciences Biomédicales Appliquées (ISBA) de Cotonou, de 2010 à 2017.

Laurent D. Kossouho