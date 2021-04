Déclaration de Me Paulin Akponna au lendemain de la présidentielle du 11 avril: « Le vote a eu lieu sur l’ensemble des 8 arrondissements de la commune de Savè avec des perturbations à Boni et Adido »

Me Paulin Akponna sur l’émission 5/7matin

L’émission 5/7 Matins de la Télévision nationale ORTB a reçu, ce lundi 12 avril 2021, Me Paulin Akponna, Coordonnateur communal de campagne du Bloc Républicain à Savè. Au cours de cet entretien, il a rassuré que le premier tour du scrutin présidentiel du 11 avril s’est bel et bien déroulé dans la commune de Savè.

« Les élections ont effectivement eu lieu à Savè dans tous les arrondissements même si dans deux arrondissements urbains, il y a eu des perturbations, mais partout au niveau des arrondissements ruraux, les élections ont eu lieu », a-t-il confié. Poursuivant son intervention, il a martelé que certes, le scrutin a commencé avec un grand retard, mais il a eu lieu sur l’ensemble des 8 arrondissements de la commune avec des perturbations au niveau des arrondissements urbains. Les arrondissements de Boni et d’Adido ont enregistré de graves perturbations perpétrées par des bandes organisées qui ont empêché l’ouverture de plusieurs bureaux de vote. A l’arrondissement urbain du Plateau, seul le poste de vote situé au niveau du complexe scolaire CMC a été vandalisé.

Expliquant la cause des perturbations enregistrées là où le vote n’a pas pu se tenir régulièrement, Me Paulin Akponna pointe du doigt le climat de peur instauré par certains leaders de l’Opposition à la veille de cette élection dans la localité. « Ce n’est pas dû à la volonté du peuple qui refuse d’aller voter. La peur a été suffisamment diffusée dans le public. Ce qui fait que les populations n’ont pas osé sortir pour aller voter malgré que dans leur cœur, elles portent un candidat. C’est dommage pour notre pays, parce que le minimum quand on est démocrate, c’est de respecter la liberté fondamentale des uns et des autres », a-t-il regretté, en ajoutant que « cette liberté a été bafouée et confisquée » par endroits par une « opposition qui se dit démocrate ».

Le Bénin loin d’une crise politique

A en croire le Coordonnateur communal de campagne du BR, Me Paulin Akponna, il n’y a pas de crise politique au Bénin, puisque le minimum en démocratie, c’est de pouvoir respecter les exigences de la loi. A cet effet, il exhorte l’Opposition au respect des lois de la République et le peuple au calme, afin que les résultats des urnes soient acceptés par les uns et les autres.

Pour lui, la cohésion nationale est une affaire de tout le monde et c’est tout à fait normal qu’il ait des voix discordantes de l’opposition par rapport à la gouvernance du pouvoir en place. Les exigences de la réforme du système partisan impliquent une éducation civique que progressivement les opposants doivent intégrer pour qu’ensemble nous bâtissions notre pays.

Me Paulin Akponna a toutefois relevé qu’un défi majeur s’impose au prochain Chef de l’Etat. Il s’agit, en effet, de la prise en charge de « cette jeunesse qui se laisse facilement manipulée en quête du pain quotidien », à travers la création d’emplois à son profit. Mais ce défi, le régime du Président Patrice Talon l’a vite compris et a déjà pris beaucoup d’initiatives en faveur du développement de l’entrepreneuriat comme la restructuration du microcrédit aux plus pauvres appelé microcrédit Alafia, le fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, le Projet d’inclusion des Jeunes vulnérables, qui sont autant de mesures sociales mises en œuvre par le régime de la rupture au cours du premier quinquennat, selon Me Paulin Akponna.

Il a souligné que ces initiatives vont se poursuive et s’intensifier avec les mécanismes innovants de financement des activités économiques prévus dans le programme 2021-2026 du duo Talon-Talata.

« Le Président Patrice Talon lors de son premier mandat a pu démontrer au peuple et au fin fond du Bénin que l’argent public peut être utilisé avec beaucoup plus d’efficacité, pour leur faire des routes, pour donner de l’eau, de l’électricité aux populations, pour arranger les conditions des élèves en donnant des cantines scolaires etc », a-t-il déclaré, tout en mettant un accent particulier sur la lutte implacable contre la corruption et l’impunité, sous le régime de la Rupture.

Pour finir, il a révélé que ce qui a permis le vote massif au profit du duo Talon-Talata au soir du dimanche dernier, c’est la pertinence de son projet de société dénommé « Le développement, ça y est ! », car il a été largement vulgarisé par les membres des partis soutenant les actions du Chef de l’Etat dans plusieurs langues locales lors de la campagne électorale. Ce qui a permis à la population d’avoir une bonne connaissance de ce programme de société.

Laurent D. KOSSOUHO