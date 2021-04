Déclaration de 5 États diplomatiques pour la présidentielle 2021: Les Béninois exhortés à privilégier le dialogue pour le bon déroulement du scrutin

Les citoyens béninois s’apprêtent à aller aux urnes le dimanche prochain pour élire le duo candidat devant présider les destinées de leur pays pour les cinq années à venir. C’est dans cette logique que les États diplomatiques près le Benin ayant constaté que ces derniers jours, certains acteurs politiques recalés par la CENA, invitent leurs partisans à poser des actes de violence pour empêcher la tenue du scrutin, ont décidé dans une déclaration conjointe du vendredi 09 avril 2021, d’appeler l’ensemble des acteurs politiques à privilégier le dialogue et les gestes d’apaisement. En effet, il s’agit des ambassades d’Allemagne, des États-Unis, de France, des Pays-Bas et de la délégation de l’Union européenne au Bénin qui ont voulu, en regrettant les actes de violences constatés en marge du processus électoral, exprimer leur solidarité à l’égard des victimes de ces actes de vandalisme. Elles appellent par cette occasion les uns les autres à l’arrêt immédiat de ces violences qui pour l’opposition est une voie pour revendiquer et manifester son mécontentement. Dans leur déclaration à Cotonou, elles souhaitent le retour au calme pour que l’élection puisse se dérouler de manière libre, apaisée et transparente.

Alban TCHALLA (stag)