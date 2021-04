Présidentielle du 11 avril 2021: Houngbédji quadrille tout Porto-Novo et les Aguégués pour le duo Talon-Talata

Le président du Parti du renouveau démocratique (PRD), Me Adrien Houngbédji poursuit sa campagne au profit de l’élection du duo Talon-Talata. Ce mercredi 7 avril 2021, le Leader des Tchocos-tchocos a animé six géants meetings dans ce cadre. Il était accompagné d’une délégation composée des membres de la Direction exécutive nationale (DEN) du parti avec à sa tête, le Dr Falilou Akadiri. Le Président Adrien Houngbédji et sa suite se sont d’abord rendus dans le 1er Arrondissement de Porto-Novo où une impressionnante foule de militantes, militants et sympathisants du PRD les attendait. Ensuite, Me Adrien Houngbédji est allé dans le deuxième Arrondissement pour galvaniser le moral des Tchoco-Tchocos de cette zone de la Capitale du Bénin placée sous le leadership de El Hadj Saliou Gbadamassi. Du 2ème Arrondissement, le Président et sa suite se sont rendus dans la Commune des Aguégués pour expliquer aux militants la nécessité de voter massivement le 11 avril prochain pour le duo Talon-Talata. Dans l’après-midi, ce sont les militantes et militants des 3ème, 4ème et 5ème arrondissements de Porto-Novo qui ont reçu leur leader, Me Adrien Houngbédji.

Comme depuis le début de la campagne électorale, le message de Me Adrien Houngbédji à chaque étape n’a pas varié. Il exhorte les militants à voter massivement pour le duo Talon-Talata le dimanche prochain parce que le Bénin avance avec le président Patrice Talon. Il les encourage aussi à sortir massivement accomplir leur devoir citoyen pour que le taux de participation soit véritablement élevé. A Porto-Novo tout comme dans les Aguégués, Me Adrien Houngbédji a exhorté à cultiver les vertus de la paix : « Cultiver la paix en cette période électorale et ne participez pas aux actes de vandalisme parce que la violence ne règle pas les problèmes politiques, mais le dialogue. »

Pour finir, le Président Adrien Houngbédji a rassuré les militantes et militants PRD que la victoire de Talon-Talata est la victoire du PRD. Pour ce faire, il a rehaussé le moral à ceux qui semblent décourager en les invitant à ne jamais baisser les bras quant à l’avenir du PRD.

Fidèle KENOU