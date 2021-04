Présidentielle du 11 avril 2021: Fin de la campagne électorale ce jour, place au vote le dimanche

La campagne électorale entrant dans le cadre de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 s’achève ce vendredi 09 avril 2021 à 00H conformément au calendrier électoral élaboré et mis en exécution par la commission électorale nationale autonome. Pendant une quinzaine de jours, les trois duos en lice pour celle élection : le duo Alassane Soumanou et Paul Hounkpè, le duo Korentin Kohoué et Irénée Agossa et le duo Patrice Talon et Mariam Tchabi Talala ont parcouru tout le Bénin et ont expliqué aux populations les différents projets de sociétés et leurs ambitions pour le peuple. Plus que des moments de fête, cette période de campagne a été une occasion pour le peuple béninois de vivre une autre façon de faire les choses. Dans les rues, les affiches des trois duos ont été affichées contre des murs, sur des portails, et sur les grands axes du pays, les posters géants des trois duos de candidats ont été également visibles de part et d’autre. Les messages radio télévisuels, ainsi que les messages des duos de candidatures ont été visibles dans les médias durant la période. Des caravanes, des meetings et des réunions en nombres restreints ont eu cours tout le long de la campagne prenant parfois compte ou non des mesures barrières. Pour dire que la fête électorale a eu lieu même si à des endroits donnés, certaines populations se demandent qui sont les challengers du président Patrice Talon, candidat à sa propre succession. Une question qui mérite d’être posée d’autant plus que les deux duos en lice avec le duo présidentiel sont moins connus des populations.

Ainsi, après les quinze jours prévus par le constituant, les différents états-majors des candidats vont rengainer ce soir et passer la journée de samedi à enlever les affiches et rendre les rues propres et sans affiche afin de permettre la tenue du scrutin dans la transparence. Omis les quelques violences connues dans certaines villes du centre et du nord Bénin, tout est mis en œuvre pour la tenue de l’élection présidentielle du 11 avril. Pour cette élection la commission électorale nationale autonome et les institutions connexes ont mis les bouchées doubles afin que tout se passe bien. C’est alors le moment d’inviter tout le peuple béninois, ceux en âge de voter à aller accomplir le dimanche 11 avril 2021 leur devoir civique en vue de permettre l’alternance au sommet de l’Etat ou de poursuivre avec la dynamique en cours. Campagne électorale pour la présidentielle de 2021. Terminus, tout le monde descend. Place au vote.

Yannick SOMALON