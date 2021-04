Campagne pour la présidentielle du 11 avril: Talon promet que « l’Ouémé bénéficiera de l’effort commun, comme on ne l’a jamais fait»

« L’Ouémé bénéficiera de l’effort commun, comme on l’a jamais fait depuis l’indépendance » a déclaré avec assurance le candidat de la mouvance, Patrice Talon lors du meeting politique qui s’est tenu sur le Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo ce jeudi 8 avril 2021. Le Président Patrice Talon est parvenu à cette conclusion après avoir révélé que Porto-Novo, la capitale du Bénin sera totalement assainie et asphalté au cours des cinq prochaines années. Et comme le développement d’une commune ne peut engendrer la misère des communes voisines, le candidat du duo de la mouvance a martelé haut et fort : « Il faut que les environs de notre capitale retrouvent leur dignité. »

Revenant sur les préalables, le candidat à sa propre succession a expliqué que d’ici 2023, tous les préalables deviendront une réalité. Selon ses explications : « Nous avons les moyens de le faire. C’est préparé et programmé pour les 2 et 3 années à venir. » Les préalables ce sont les routes, l’eau et l’électricité. Face aux populations de Porto-Novo, il a confié que toutes les communes du Bénin non encore accessibles par bitume le seront avant 2026. L’eau potable et l’électricité seront aussi disponibles d’ici trois ans partout au Bénin. Le candidat reste convaincu que tout ceci sera bientôt du concret parce que désormais, nous sommes capables de faire face à nos besoins.

« Le développement ne se limitera pas aux routes, à l’électricité, à l’eau, mais il sera désormais visible dans nos poches, dans nos maisons et dans nos ventres » a ajouté Patrice Talon. Pour en arriver là, le duo Talon-Talata a mis en place un projet d’accompagnement et d’investissement dans le secteur de l’artisanat et de l’agriculture. La mise en œuvre de ce projet permettra à chaque fils et fille de ce pays de devenir autonome économiquement et mieux s’épanouir.

Fidèle KENOU