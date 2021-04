Campagne à Porto-novo pour le KO du duo de la mouvance: Gigantesque mobilisation pour une victoire historique de Talon

Les cinq partis politiques soutenant la candidature du duo Talon-Talata et les mouvements et associations ont fait une démonstration de force en mobilisation pour accueillir ce jeudi 8 avril 2021, le candidat Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Talata au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le seul duo de la mouvance est accueilli en pompe par les populations de la ville aux trois noms : Adjashè, Hogbonou, Porto-Novo. Le Président Patrice Talon et sa colistière sont émus par la marée humaine retrouvée sur le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo malgré le soleil de plomb qui brillait.

Ici l’honneur est revenu à la Vice-présidente de l’Assemblée nationale, colistière du Président Patrice Talon à l’élection présidentielle du dimanche prochain d’encourager les populations de Porto-Novo à maintenir le cap du développement en choisissant le duo Talon-Talata. Pour l’honorable Mariam Chabi Talata, les deux autres duos en lice pour présidentielle prétendent restaurer la démocratie. « De quelle démocratie parlent-ils ? Est-ce la démocratie de la gabegie ? La démocratie de la corruption, le népotisme, le mimétisme, le faux ? » S’interroge-t-elle. Elle poursuit en faisant remarquer que le duo Talon-Talata est pour la démocratie basée sur les valeurs éthiques. Selon madame Mariam Chabi Talata, le premier mandat du Président Patrice Talon a servi à donner corps à cette forme de démocratie en travaillant sur les divers maux qui ont empêché le développement de ce pays. Ce faisant, il a remis le Bénin en route et prouvé que les Béninois peuvent se prendre en main.

Fort de cet exploit réalisé en 5 ans, Madame Mariam Chabi Talata estime qu’il n’est pas question que les Béninois laissent le Bénin retomber dans ses travers d’avant. Sur ces mots elle a exhorté les populations de Porto-Novo et de l’Ouémé à maintenir le cap du développement en estampillant massivement le logo du duo Talon-Talata le dimanche prochain.

Signalons que la colistière Mariam Chabi Talata au nom du duo a remercié les cinq partis politiques soutenant leur candidature pour la mobilisation inédite sur le Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

Fidèle KENOU