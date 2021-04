Réélection du président Patrice Talon: Prudencio investit les militants arrondissements de Cotonou

La communicatrice de l’UDBN s’entretenant avec les femmes

Après Togoudo et Womey, la vague UDBN que conduit la présidente Claudine Prudencio a atterri le mercredi 7 avril 2021 dans les 9ème et 10ème arrondissements de Cotonou. Les militants des 15ème et 16ème circonscriptions électorales, sous la houlette des vice-présidentes Damienne Prudencio, Reine Dokponou, et les différents coordonnateurs sont sorties massivement pour réitérer leur confiance et soutien à l’Udbn et sa présidente, Claudine Afiavi Prudencio dans son choix d’œuvrer pour la réélection de Patrice Talon.

Deux meetings de proximité pour battre le rappel des troupes à quelques jours du scrutin. C’est le geste fort de la présidente de l’UDBN à l’endroit des militants de Cotonou. Pour les organisateurs, l’essentiel à savoir en ce qui concerne les militants c’est de ne jamais prendre le risque d’effectuer un saut dans l’inconnu en accordant leurs suffrages à des candidats qui ne peuvent se targuer de la moindre preuve d’expérience dans la gestion efficace des affaires publiques. À l’opposé, Patrice Talon est, selon eux, le témoignage vivant d’un développeur, pour l’avoir déjà démontré durant les cinq dernières années. Ces rencontres ont été justement pour leurs initiateurs le moment de sensibiliser les populations sur les réalisations du gouvernement. De l’assainissement des finances publiques aux infrastructures routières via les réformes sociopolitiques en cours, aucun détail n’a été laissé de côté. Les populations ont, elles-mêmes, reconnu qu’elles ont désormais plus de facilité et de confort à circuler et ceci, grâce au projet asphaltage qui a rendu les zones jadis inaccessibles faciles d’accès à tous. Pour Damienne Prudencio, Reine Dokponou et tous les autres, celui qui a si bien commencé, mérite encore une fois la confiance de tout le peuple appelé à lui renouveler son mandat par KO le 11 Avril prochain.

Yannick SOMALON