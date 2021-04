Présidentielle de 2021: L’ODEBOG- AFRIQUE de Célestin Edgard SOUKPON appelle à la paix

En prélude à l’élection présidentielle du 11 avril prochain, l’Observation pour la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique (ODEBOG-AFRIQUE) invite l’ensemble de la classe politique à cultiver l’esprit de la Conférence nationale de 1990. De même, l’Observatoire exhorte les populations à adopter des comportements de paix en cette période électorale.

En ce début du mois d’avril 2021, Mois Pascal qui nous rappelle la passion du Christ, sa mort, sa résurrection pour la « Vie » de l’Humanité, pour toutes les Nations chrétiennes du monde entier et pour le Benin particulièrement, l’Observatoire pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance en Afrique souhaite à tous les béninois de passer une bonne fête pascale, dans la Paix, la Joie et la Concorde.

Ce début du mois d’avril, se trouve être aussi l’avant veille d’une élection majeure pour le Benin, comme c’est le cas dans la région ouest africaine, l’année 2021. Il s’agit de l’élection présidentielle du 11 Avril 2021.

ODEBOG-AFRIQUE félicite le Bénin pour son processus démocratique en cours depuis 1990 renforcé ses dernières années par des reformes courageuses soutenues par la classe politique, la preuve il y a aujourd’hui au-moins onze (11) partis politiques officiels de l’Opposition comme de la mouvance qui animent la vie politique nationale.

Tout n’est pas parfait et ne saurait l’être, car ce sont des hommes qui initient les Lois. Mais déjà qu’ elles ont permis démocratiquement à toutes les tendances politiques d’ avoir ,voix au chapitre, de s’ exprimer ,c’ est tout le Benin qui gagne..

L’élection présidentielle du 11 Avril 2021 sera donc le couronnement des reformes politiques et institutionnelles en cours.

ODEBOG-AFRIQUE félicite les Acteurs politiques et tout le peuple béninois pour leur courage et sacrifices qui finiront par hisser le Bénin totalement et dans la discipline librement consentie dans le concert des Nations émergentes de l’Afrique et du monde, et les invite au dépassement de soi, des clivages politiques et des petits écueils .

La préoccupation des grands Hommes béninois en ce moment doit être le » Benin d’ Abord « , le » peuple béninois d’abord. «

Puis, ensemble, s’asseoir, pour discuter pour de nouveaux défis, sursauts, car il y a pas de problèmes sans solution. Mais elles doivent être des solutions qui multiplient la paix et la concorde nationales et non multiplier la division, la haine, le feu et le sang.

Cultivons l’esprit de la Conférence des Forces Vives de la Nation du Benin en Février 1990

Cultivons l esprit de Mahamat Gandhi.

ODEBOG-AFRIQUE invite la Classe politique à la retenue en cette période et surtout le 06 Avril.

ODEBOG– AFRIQUE invite le peuple béninois à faire pacifiquement la campagne présidentielle comme elle observe déjà et honore le Bénin et les Béninois.

ODEBOG-AFRIQUE invite les jeunes, les femmes à ne céder à aucune provocation d’ ou qu’elle vienne, ni des mots d’ordre d’incitation a la violence mortelle, afin qu’aucun sang ne coule.

ODBOG-AFRIQUE invite les Force de Sécurité a la retenue et à la prudence et à mettre tout en œuvre pour sécuriser les citoyens et le scrutin du 11 Avril 2021 déjà à partir du 06 Avril.

ODEBOG-AFRIQUE invite enfin le peuple béninois à sortir massivement pour aller accomplir leurs devoirs citoyens le 11 Avril 2021.

Fait à Cotonou le 1e Avril 2021

Pour le Conseil d’Administration,

Le President,

Célestin ..Mathias..Edgard SOUKPON.