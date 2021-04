Ouverture de la 1ère session ordinaire de 2021 à l’Assemblée nationale: Vlavonou appelle à la consolidation de la paix

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou

Dans son discours d’ouverture de la première session ordinaire de l’année 2021, le Président de l’Assemblée nationale, Louis G. Vlavonou n’a pas perdu de vue le contexte de campagne pour la présidentielle. C’est alors qu’il a lancé un vibrant appel à l’ensemble des béninois à travailler plus que jamais pour la consolidation de la paix. Lisez plutôt son message dans ce sens.

« Il me paraît nécessaire d’inviter les populations elles-mêmes à sortir massivement et à s’acquitter de leur devoir civique dans le calme, afin que ce scrutin capital pour l’enracinement de la démocratie et l’émergence de notre pays, se déroule dans la paix et la transparence.

Mon vœu le plus ardent est que chaque citoyenne et chaque citoyen, acteur politique ou non, prenne la vraie mesure de la mission historique que la Providence lui a assignée et l’accomplisse sans autre passion, que l’amour sincère de la Patrie et l’ambition de léguer aux générations futures, un Bénin serein, paisible et attractif pour chacun et pour tous ; un Bénin dans lequel les innombrables sacrifices consentis auront porté leurs fruits et où la compétence, la loyauté aux institutions et aux biens publics, ainsi que la redevabilité des responsables auront été internalisées ; un Bénin dans lequel, l’égoïsme structurel, la confusion entre liberté de parole et anarchie ou incitation à la violation de la norme, auront laissé place à davantage de solidarité, de mesure et d’engagement au travail bien fait, enfin un Bénin où notre Devise « Fraternité – Justice – Travail » aura véritablement un sens pour chaque citoyenne et chaque citoyen.

Nous devons plus que jamais, au regard du contexte actuel, travailler à la consolidation de la paix dans notre pays. Comme l’a affirmé Martin Luther King Jr « la paix n’est pas un objectif lointain mais un moyen d’atteindre notre objectif ».

Je n’ai pas le moindre doute que le choix que fera le peuple mature du Bénin au sortir de la toute prochaine élection présidentielle, sera le plus éclairé et le plus approprié pour notre pays. Notre brave peuple prouvera une fois encore à la face du monde que ceux qui doutent de lui et de son choix irréversible de la paix et de la prospérité, ont tort. Il démontrera par son implication et sa participation avisée au scrutin, qu’il pense à lui-même et a par conséquent, décidé de la seule chose qui vaille en pareille circonstance : « prendre en main sa destinée ».

Fidèle KENOU