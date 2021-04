Géant meeting pour la victoire au premier tour du duo TALON-TALATA à Ouidah: Claudine PRUDENCIO gagne le pari de la forte mobilisation pour le K.O

La présidente du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau UDBN s’est rendue cet après-midi du jeudi 01 avril 2021 dans la cité de Kpassè. Cette descente de l’honorable Claudine Prudencio s’inscrit dans le cadre de la mobilisation d’électeurs en faveur du duo Talon-Talata.

Dans un cortège remarquablement impressionnant, l’honorable Claudine Afiavi Prudencio n’est pas passée inaperçue à son arrivée au stade municipal de la ville de Ouidah avec une très forte délégation de son parti. Après une longue caravane grâce à la forte représentation de son parti, La présidente du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau UDBN, en présence de Christian Houétchénou maire de la ville de Ouidah, a, comme elle en a pris déjà l’habitude et sans répit depuis le lancement de la campagne électorale, tenu en haleine l’assistance sur les réalisations visibles du gouvernement Talon. Dans son message, il s’est agi essentiellement de faire, avec le vote des fils et filles de Ouidah, un KO au chef de l’État Patrice Talon au soir du 11 avril prochain. Son courage et surtout sa détermination à s’imposer sur l’échiquier politique national malgré les subterfuges et les intrigues politiques de toute sorte lui ont valu l’honneur et le clin d’œil spécial à elle faits par monsieur Christian Houétchénou maire de la ville de Ouidah dans ses mots de bienvenue. Après Ouidah, la présidente et sa délégation poursuivent vont se rendre dans d’autres villes pour appeler les populations à voter massivement le duo Talon-Talata. Rappelons que l’UDBN est l’une des formations politiques soutenant les actions du gouvernement de Patrice Talon.

Alban Tchalla (stag)