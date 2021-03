Présidentielles de 2021: Le duo Djemba-Hounkpè lance en apothéose sa campagne à Djougou

Le duo Djemba/Hounkpè

C’est un stade Atchoukouma plein à craquer qui a accueilli, vendredi 26 mars dernier, le lancement de la campagne électorale du duo Alassane SoumanouDjemba, et Paul Hounkpè pour le compte des présidentielles du 11 avril 2021. Ils étaient des milliers, hommes et femmes, mouvements de jeunes, élus locaux, sages, notables et autres venus de toute la Donga, à prendre d’assaut les lieux. Tous deux vêtus de blanc et accompagnés de presque que tous les responsables du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (Fcbe), Djemba et Hounkpè en étaient très heureux et rassurés d’une victoire certaine de leur côté au soir du dimanche 11 avril prochain. » L’alternance aura lieu le 11 avril 2021. Le peuple béninois a trop souffert. L’éducation, l’économie, l’emploi et autres secteurs ont été bafoués ces cinq dernières années. Voilà pourquoi j’ai décidé d’arracher le pouvoir à Patrice Talon » a lancé Alassane SoumanouDjemba, candidat au poste du président de la République à une foule surexcitée. » Nous voulons le pouvoir parce que nous pouvons gouverner autrement. Moi président de la République, la première décision que j’aurai à prendre est la réconciliation, de plus je rabaisserai les impôts, je mettrai de l’ordre au niveau des forces de l’ordre et de la sécurité, les libertés syndicales seront retrouvées, les exilés regagneront le bercail, etc » a-t-il promis avec fermeté à ses frères et sœurs de son Djougou natal. « Les Béninois construisent le Bénin sur la base du consensus » est le thème qui résume la vision et le projet de société du duo du parti Fcbe à ces élections si proches. » Malgré toutes les péripéties, Fcbe vit toujours et a encore sa partition à jouer. Nous sommes bel et bien opposés au régime en place, mais changement de méthode ne veut pas dire assimilation » a souligné Paul Hounkpè à ce meeting de lancement de campagne du duo à Djougou. » Courage à vous tous. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Que tout le monde aille voter. La meilleure méthode de faire partir ce régime c’est d’aller aux urnes » a-t- il aussi affirmé. A propos de la candidature de Djemba, il a fait savoir aux populations de Djougou, qu’il a été choisi parce qu’il connaît les réalités du pouvoir pour avoir côtoyé un grand patriarche et chef de l’État, feu Général Mathieu Kerekou ; de même aussi pour avoir été ministre d’État sous Boni Yayi. » Nous n’allons pas gouverner dans le désordre, pas avec de la malice. Nous ferons en sorte que le consensus soit au cœur de la gouvernance » s’est engagé ce candidat au poste de vice-président de la République.

Entre autres intervenants à ce meeting, le coordonnateur du parti Fcbe dans la 13ème circonscription électorale, Alassane Samadou a exhorté tous les militants de la région à « sortir massivement le dimanche 11 avril pour accomplir l’ultime acte qui permettra de réaliser effectivement l’alternance tant souhaitée aujourd’hui au sommet de l’État ».

Christian Tchanou