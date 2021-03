5e journée éliminatoires CAN Cameroun 2022/Bénin-Nigéria: Ecureuils, se mobiliser comme face aux Fennecs d’Algérie

Les Écureuils du Bénin

Deuxième de la poule L, le Bénin (7pts) croise ce samedi 27 mars 2021, au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, les Super Eagles du Nigéria. Ce match qui compte pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 est à ne pas perdre pour l’une ou l’autre des deux équipes. Et pour cause, une victoire de l’une sur l’autre, surtout celle du Nigéria sur le Bénin, mettrait le perdant dans un inconfort pour la suite. Et côté nigérian, cet inconfort sera grand contrairement aux Béninois. Puisque le Nigéria qui restera à 8 points aura 2 unités de plus que le 3e, la Sierra Leone, si elle prenait le meilleur sur le Lesotho lors de cette 5e journée. Aussi, les hommes de Gernot Rohr joueront le Lesotho, pour leur dernier match. Par contre la conséquence sera très lourde pour les Écureuils, si c’est le Nigéria qui parvenait à s’imposer. Une défaite pour Michel Dussuyer et ses hommes placerait le Bénin à 1 point de la Sierra Leone en cas de victoire de celle-ci sur le Lesotho. Ce qui rendrait la tâche difficile pour le Bénin qui devra soit, aller à s’imposer à Freetown ou à défaut, accrocher le nul pour valider son ticket. Une équation qui s’annonce d’ores-et-déjà difficile. A cet effet, les poulains de Michel Dussuyer qui accueillent les Nigérians, sont appelés à gérer au mieux leur match. Et pour ce fait, les joueurs retenus dans l’effectif qui sera qualifié pour disputer la rencontre doivent prendre des initiatives qui seront utiles au groupe. Certes, ce match ne succède pas à une défaite comme cela a été le cas contre l’Algérie lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 19, mais il faudrait avoir le mental qui a permis de renverser l’Algérie à Cotonou, le 16 octobre 2018. On le sait tous. Vaincre le Nigéria ne sera pas une mince affaire, surtout quand on sait que Gernot Rohr a convoqué des joueurs qui ne chôment pas dans leur club. Mais, parvenir à cela mettra le Bénin sur la voie royale de la qualification.

«Impossible n’est pas Écureuils du Bénin»

Pour avoir déjà relevé une fois le défi contre l’Algérie, les Écureuils dans le même ordre d’idée devront le faire de nouveau. Et parvenir à s’imposer au grand voisin de l’Est enverra non seulement le Bénin au pays de Roger Milla et de Samuel Eto’o, mais aussi, enrichira l’histoire des confrontations entre les deux équipes. Puisque la victoire du Bénin sur le Nigéria, ce samedi, sera une grande première depuis l’ère du renouveau démocratique. Car, jamais la sélection nationale du Bénin n’a pris le dessus sur les Super Eagles du Nigéria en match comptant pour la CAN. D’ailleurs, l’équipe qui a donné au Bénin sa plus lourde défait en tant que sélection nationale. Alors Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers seront face à l’histoire ce samedi. Et leur plus grand objectif sera de battre cette équipe pour enfin briser ce plafond de verre.

Le collectif, la clé du match ?

Les Écureuils du Bénin qui seront opposés aux Super Eagles du Nigéria devront miser sur leur atout numéro 1 qu’est le collectif. En effet, face aux grands du continent comme la Côte d’Ivoire, le Maroc, le Cameroun, le Ghana et même l’Algérie, il n’y a eu que le collectif pour sauver Michel Dussuyer et ses hommes. Ainsi, vu la durée de préparation très courte, Dussuyer ne peut que solliciter le respect du jeu collectif pour contrer cette armada de Gernot Rohr en route déjà à Cotonou pour en découdre avec eux. Le Bénin peut également compter sur des exploits individuels d’un ou deux joueurs pour faire la différence. Mais la principale option restera le tous pour un, un pour tous que le technicien français a su inculquer à ses joueurs depuis son retour à la tête de la sélection nationale. Outre le collectif, la rigueur tactique, les Écureuils doivent également faire preuve de technicité et d’efficacité. Les quelques rares occasions doivent être transformées, puisqu’il n’en aura pas assez. Jodel Dossou, Marcellin Koukpo, Steve Mounié et autres ne doivent donc pas attendre la prochaine occasion. A défaut, il faut qu’ils restent mobiliser comme un seul homme. De plus, il faut éviter les erreurs. Puisque dans un match de ce niveau, toute erreur se paie cash.

Anselme HOUENOUKPO