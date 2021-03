Lutte contre la corruption: Le Président Talon maintient sa rigueur

Porté à la tête du pays le 6 avril 2016, le Chef de l’Etat Patrice Talon a fait de la lutte contre la corruption, son cheval de bataille. Pour y parvenir, il a consenti des efforts en opérant des réformes courageuses, notamment la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) qui juge les citoyens ayant commis diverses infractions. Depuis son accession à la magistrature suprême, Patrice Talon a surtout maintenu sa rigueur en menant sa lutte contre la corruption en toute impartialité et sans tambours ni trompettes. Ainsi, plusieurs de ses collaborateurs impliquées dans des dossiers de malversations financières ont même été jugés et sanctionnés conformément aux lois en vigueur. En outre, le dernier rapport du réseau panafricain de recherche par sondage, Afrobaromètre a confirmé que la lutte contre la corruption à l’ère du régime du Président Patrice Talon est efficace et porte déjà ses fruits. En effet, ledit rapport qui s’est basé sur la corruption dans l’administration publique a révélé que le phénomène de la corruption qui battait son plein il y a quelques années dans l’administration publique, est en régression grâce aux nombreuses initiatives prises par le Gouvernement de la Rupture pour l’éradiquer.

Laurent D. Kossouho