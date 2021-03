Présidentielle de 2021 au Bénin: La justice prête à sévir contre les auteurs de trouble

En vue de prévenir toute perturbation du scrutin, les procureurs de divers tribunaux ont mis en garde contre les actes de nature à entraver le bon déroulement du processus électoral. A travers divers communiqués, ces derniers ont mis en garde contre les actes de nature à perturber l’élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. En effet, dans un communiqué en date du vendredi 19 mars 2021, le procureur de la République près le tribunal de première instance de 2ème classe d’Allada, Bernadin Hounyovi, rapporté par l’ABP, a rappelé que les actes de nature à entraver le bon déroulement du processus électoral, dans le but de créer un climat de peur pour amener les citoyens à s’abstenir d’accomplir leur devoir civique, les outrages et violences aux agents électoraux, la destruction de matériels électoraux et plus généralement toute atteinte à l’ordre public, exposent les auteurs, coauteurs et complices à des peines d’amende.

Le magistrat a prévenu que toute personne qui se rendrait coupable ou complice d’actes contraires aux textes organisant l’élection sera sanctionnée, conformément aux lois de la République. Le procureur Bernadin Hounyovi a indiqué que des sanctions sont prévues par les dispositions du code électoral, du code pénal, du code du numérique et du code de l’information et de la communication. Outre le procureur d’Allada, celui d’Abomey-Calavi, ceux de Parakou, de Cotonou et de Ouidah ont également mis en garde contre les actes de trouble à l’ordre public dans les communes sous leur différente juridiction pendant la période électorale.

Yannick SOMALON