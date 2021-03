Conditions de détention de Reckya Madougou: Alain Orounla défend la neutralité de la justice et brandit les mesures de restrictions au Covid-19

Le ministre de la Communication et de la Poste, Porte-parole du Gouvernement, Alain OROUNLA

Le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement Alain Orounla a défendu les conditions de détention de dame Reckya Madougou que ses avocats qualifient de « conditions exécrables ». Interrogé par nos confrères de Frisson Radio, le ministre dit que ces conditions ne signifient nullement que la justice veut punir autrement Madougou pour les faits qui lui ont été reprochés, mais plutôt des mesures de restrictions édictées par le gouvernement pour contrer la propagation du coronavirus.

Dans son intervention sur cette chaîne de radio privée, le ministre de la communication de la poste et porte-parole du gouvernement, Alain Orounla a voulu répondre aux cris de détresse des avocats de Réckya Madougou en détention provisoire à la prison civile de Akpo-Misérété, en estimant que le conseil de Madougou est en train de pousser le bouchon loin. Car, les avocats de l’opposante Reckya Madougou ont au détour d’une conférence de presse le mercredi 17 mars, dénoncé les conditions de détention de leur client. Selon le ministre, les mesures de restriction dont parlent ses avocats sont dues à celles prises par le gouvernement en temps de la pandémie du coronavirus, afin d’éviter toute contamination. Et ce temps d’isolement de la candidate recalée à la présidentielle a dit Alain Orounla, sera de courte durée, va passer sous peu. Il ironise et déclare qu’« une prison n’est pas un hôtel à 5 étoiles » comme pour dire que l’opposante ne saurait bénéficier des mêmes conditions de vie en prison comme quand elle était libre de tout mouvement. Le Bénin a mis en œuvre des restrictions dans les lieux d’incarcération pour préserver les prisonniers de la pandémie, du coup, rien n’a été fait à l’encontre de Reckya Madougou qui est également détenue. A en croire, la justice est impartiale et ne serait remise en cause quand il s’agit de l’opposition. Il faut noter que le conseil de la candidate recalée du parti Les Démocrates, dénonce qu’elle n’a droit qu’à trois visites au lieu de cinq par semaine. Me Sadikou Alao de l’Ong a invité les diplomates en poste au Bénin et autres responsables d’ONG à rendre visite à l’ancienne ministre en détention, afin de se rendre compte des « conditions exécrables », dans lesquelles elle vit et que ces avocats ont dénoncées.