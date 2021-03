JIF 2021: Les femmes de Banikoara aguerries sur le consommons bio et naturel

Vue partielle des participantes

Réunies autour du Chef d’arrondissement de Banikoara madame Tama Placide Suzanne Elise élue de l’Union Progressiste, les femmes leaders de Banikoara ont célébré en différé la Journée Internationale de la Femme (JIF), le Samedi 13 mars 2021 dans la salle de l’USPP de leur commune. Occasion pour ces vaillantes femmes d’exprimer officiellement leur engagement à faire triompher au soir du 11 avril prochain le duo présidentiel. Les femmes ont saisi l’occasion pour remercier le Maire de Banikoara qui a pris.les taureaux par les cornes pour rendre agréable ladite journée.

« Si Talon arrive à positionner une femme, et qu’elle gagne, c’est nous les femmes qui avons gagné ». C’est fort de cet honneur fait à la gent féminine par le président Patrice Talon en portant son choix sur la vice-présidente de l’Assemblée Nationale Madame Chabi Talata Zimé, que les femmes leaders ont décidé de faire gagner le duo de la mouvance. Une victoire éclatante et apaisée auquelle la contribution des femmes est primordiale selon les initiateurs de l’évènement. Étaient présents à cette rencontre la présidente Communale de Malanville, Sidi Garba Hawaou, le président des jeunes Faram Soule Garba et Orou Tossou Bion Awaou présidente du Club UNESCO section femmes de Banikora. Parmi les autorités, nous avons, la CA centrale de Banikoara ,le Maire Sarako Tamou et son adjoint pour encourager intiniative. Pour madame Tama Placide Suzanne Elise Chef d’arrondissement de Banikoara, la séance vise non seulement à célébrer le leadership féminin mais aussi d’amener les femmes de Banikoara à être porte-parole de la paix au sein de la communauté. « La paix doit régner avant pendant et après les élections » a-t-elle martelé. Entant que femme poursuit-elle nous avons la lourde responsabilité de faire régner la paix autour de nous, puisque lorsque le pire arrive ce sont nos enfants qui sont perdants. «La femme a l’obligation de faire régner la paix autour d’elle, de ses enfants en leur prodiguant de bons conseils et en disant à ceux qui ont l’âge de voter d’aller voter dans la paix » a ajouté l’élue . Convaincues que l’ambition du chef de l’État s’est traduit en acte, elles entendent soutenir massivement ce duo et maintenir jusqu’à la fin de vote pour leur consœur colistière de Patrice Talon. Outre la sensibilisation sur la paix, les participants ont droit à des communications sur le leadership et le consommons naturel et bio. Invitée Madame ISSA ISSIFOU Aïssatou Epse DANDAKOE, présidente de l’Association des Groupes Intérêt Économique des Femmes FITILA de l’Alibori (AGIE- Femmes – FITILA) a développé un thème sur la santé naturelle. Elle a montré aux dames qu’avant tout chaque leader doit se maintenir en bonne santé avant de pouvoir lutter, faire son leadership et se battre dans la vie politique. Elle a démontré quelques règles d’hygiène avec des exemple palpable et prodiguer les conseils aux femmes pour consommer naturel et bio.

Mme ISSA ISSIFOU Aïssatou Epse DANDAKOE a également expliqué le thème de la journée qui est en relations avec Covid 19 et a invité les femmes à observer rigoureusement les mesures barrières.

Alban Tchalla (Stag.)