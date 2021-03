Etat civil au Bénin: L’opération de distribution des cartes d’identité biométriques démarre demain

C’est désormais une question d’heures. Dès demain, jeudi 18 mars 2021, les cartes nationales d’identité biométriques seront remises à leurs demandeurs. C’est l’annonce faite par l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) à travers un communiqué rendu public le mardi 16 mars 2021. Un total de 46.000 cartes d’identité biométriques seront ainsi distribuées à compter du jeudi 18 mars au 1er avril 2021, dans les ministères, institutions et autres structures publiques ou privées. Le communiqué précise que les personnes ayant fait la demande au niveau des ministères et institutions, mairies et autres structures privées, pourront retirer sur place auprès des agents de l’Anip. Quant aux citoyens qui ont fait la demande au siège de l’Anip sis à Cadjèhoun, ils seront servis sur invitation téléphonique.

