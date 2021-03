Célébration de la JIF 2021 à Banikoara: Aïssatou Epse DANDAKOE, offre les clés d’une bonne santé physique naturelle aux femmes

Le Bénin à l’instar des autres pays du monde, a aussi célébré, la Journée Internationale de la Femme (JIF). À cette occasion, et sur ‘initiative du Chef d’arrondissement de Banikoara Tama Placide Suzanne Elise élue de l’Union Progressiste, Madame ISSA ISSIFOU Aïssatou Epse DANDAKOE, présidente de l’AGIE- Femmes – FITILA une association de femmes qui a pour prédilection la promotion du leadership féminin, a été invitée à entretenir les femmes. Elle a saisi d’une part l’occasion de cette communication directe pour mettre en exergue les facteurs d’une bonne santé naturelle qui constituent un point d’équilibre à cette lutte féminine et d’autre part pour mobiliser les femmes autour des idéaux du duo Talata-Talon pour la présidentielle du 11 avril prochain.

L’événement précis : Aïssatou Epse DANDAKOE : A l’occasion de la célébration de la journée de 8 Mars, célébrée le samedi 13 mars 2021 dans la salle de l’USPP de Banikoara, vous avez eu l’honneur d’entretenir récemment les femmes sur la santé naturelle. Quels sont les grands axes de votre communication ?

Madame ISSA ISSIFOU Aïssatou Epse DANDAKOE : La célébration de la JIF a été l’occasion pour sensibiliser, informer et attirer l’attention des femmes sur la santé naturelle. La santé naturelle est basée sur une alimentation saine. C’est à dire on peut manger bio avec nos plantes comme le curcuma de l’Afrique par exemple qui était la tomate en boite de nos ancêtres, la moutarde noire, les légumes et les vertus de certaines plantes pour les femmes enceintes et celles qui viennent d’accoucher. Aussi, nous avons prodigué des conseils pratiques sur l’utilisation rationnelle de l’huile, de sel et bien d’autres dans la cuisson des aliments. Ne pas abuser de l’utilisation de cube. Ne pas boire de l’eau glacée, de l’eau souillée impropre et surtout rendre son cadre de vie sain. Les matins avant de prendre le petit déjeuner, il faut boire au loin un verre d’eau. Consommer certaines plantes thérapeutiques comme le Moringa, qui remplace le fer dans le sang et protège contre l’anémie Sabara est une forte antibiotique naturelle pour les infections chroniques.

Quel message essentiel peut-on retenir de cette présentation en cette veille des élections ?

L’essentiel qu’on peut retenir de ce message en cette veille des élections, c’est qu’il faut se maintenir en bonne santé afin de prôner la paix pour les élections, car la santé avant tout. Chaque femme leader doit se maintenir en bonne santé avant de pouvoir lutter, faire son leadership et se battre dans la vie politique.

Les femmes ont-elles perçu le message dont vous étiez porteuse ?

Oui, elles ont perçu le message, car, elles ont fait des témoignages vibrants des époques passées ou elles mangeaient des fruits pour maintenir au champ avant de prendre le déjeuner. Aussi, elles ont parlé de curcuma qui aussi représentait aussi la tomate fraiche des temps révolus. Il faut noter aussi leur sollicitude lors de la communication.

Visiblement, vous êtes enthousiasmée par le choix de madame Talata comme colistière du président Talon. Que faites-vous pour que les 52 ℅ de femmes béninoises portent en triomphe ce duo?

Avant de clôturer la journée du 8 mars, elles ont pris l’engagement de parcourir toutes les contrées de Banikoara pour relayer la bonne nouvelle sur santé naturelle et le lien avec les élections présidentielles. Aussi, elles ont compris l’importance de femme en politique vu la position stratégique de Madame Mariam Tatalata. L’Association des Groupes Intér-Économique des Femmes FITILA de L Alibori (AGIE- Femmes – FITILA) va continuer la sensibilisation auprès des femmes pour montrer la contribution de la femme au développement de la nation.

Madame Assatou, il nous est revenu que vous n’arrêtez d’engager une série d’activités pour la victoire du duo Talon-talata. Qu’en est-il et quelles sont ces activités ?

Merci Mr le journaliste, je voudrais avant tout vous notifier que dès les premières réformes du Gouvernement de PATRICE TALON, j’ai compris que le Bénin a eu un Homme de vision pour révéler notre cher Pays au monde entier. Mieux la question du genre ou de la gent féminine a été son front bataille lors des élections législatives. Ce qui a permis d’accroître le nombre de femmes à l’assemblée Nationale. Comme vous l’avez suit bien dire Mr le journaliste, depuis 1996 ma bataille a été de rendre autonome la femme pas pour aller contre son mari ou les règles établies par notre société mais plutôt pour accompagner la communauté dans les actions de développement durable. C’est fort de cela que mon Association a toujours menées des activités de renforcement des capacités organisationnelles des GIEs afin de rendre autonomes les femmes membres et de maintenir celles-ci dans leurs foyers afin de réussir l’éducation des enfants qui seront l’avenir du pays. Aujourd’hui, ces GIES constituent plus de 2101 femmes capables de gérer des AGR avec leur propre épargné, car, l’Association a suit accompagnée les femmes dans la gestion quotidienne de leurs Activités Génératrices de Revenu.

Concernant votre question relative à ce que nous faisons pour la victoire du duo, je vous dirai que le choix Madame Zime Mariam comme colistière de chef de l’État m a renforcé dans ma position. C’est pourquoi dès lors, je me suis donnée volontaire sans attendre de qui que ce soit, à travers l’organisation des séances de sensibilisation/ conscientisation des 101 Groupes d’Intérêt Économique qui constituent l’Association sur les réalisations du PAG, bien avant l’avènement des élections. Car, nous avons constaté que les individus mal intentionnés viennent donner de fausses informations à nos femmes. Aujourd’hui, en tant que présidente de cette Grande Association, nous avons mobilisé en son temps dans les 6 communes les femmes pour participer à la reddition de compte du Chef de l’État.., le 18 Février nous avons organisé en collaboration avec le Mouvement les Bataillons de Patrice Talon, une grande séance de sensibilisation et d’installation des coordinations à Kandi pour prôner la paix et pour mieux gérer les élections. Ensuite, nous avons organisé des restitutions dans toutes les communes et profiter pour installer nos cellules de femmes afin de rallier toute la population à notre cause commune au soir de l’élection de madame Zime Tatala Mariam au 11 Avril 2021. Pour ce faire. Chacune des femmes se retrouvant au niveau des cellules a pris l’engagement de rallier les autres femmes des localités, qui représentent le socle même pour l’enracinement des bases de toutes les femmes sans discrimination pour accompagner le duo candidat Patrice Talon et Mariam Zime Talata. C’est le lieu dire un grand merci au Président Talon d’avoir choisi une femme comme colistière. La toute dernière activité est la participation d’une forte délégation de la première circonscription à Banikoara pour célébrer en différé le 13/mars la célébration de la fête internationale des femmes. Cette journée a permis d’expliquer de long en large aux participantes l’historique de la journée de femme et comment mettre en valeur notre potentiel de femmes leaders pour porter haut le flambeau de notre sœur Mariam Tatala. Par ailleurs, tout ceci n’est possible que lorsque les femmes sont en parfaite santé Afin que le KO au 11/Avril soir soit effectif.