Affaire Réckya Madougou: Des réseaux étrangers sollicités pour saboter le régime Talon

La Candidate du parti Les Démocrates, Reckya Madougou

Pour porter sa voix à l’international, Réckya Madougou a choisi un avocat français. Il s’agit de Me Mario Stasi. Son rôle sera de présenter dans les médias internationaux la situation de sa cliente. Né en 1968 à Paris, Maitre Mario-Pierre Stasi est spécialiste du Droit Pénal des Affaires et préside depuis 2017 la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) en France. Selon nos sources, son rôle sera aussi d’entamer des procédures judiciaires devant les juridictions sous-régionales et régionales en faveur de la prévenue. Il s’agira d’une action de lobbying qui touchera aussi des personnalités politiques, aussi bien en France qu’en Europe, dans le but d’appuyer le volet politique du dossier de sa cliente. Celle-ci a ainsi pris le parti d’internationaliser le dossier tout en misant sur ses réseaux français. Au plan national, les avocats-conseils de la prévenue sont Me Renaud Agbodjo et Paul Kato Attita. On peut donc voir que la candidate recalée du parti Les Démocrates n’entend pas rester au Bénin pour sa défense. Elle utilisera au maximum les méandres de la politique française et européenne pour noircir au maximum le régime Talon. On ne s’étonnera plus dès lors de voir dans les médias français bientôt une recrudescence des attaques contre le Chef de l’Etat et son gouvernement. Du moins, ce sera le rôle de Mario-Pierre Stasi. L’intervention française et/ou internationale dans les affaires politiques en Afrique a produit sur le continent nombre de tragédies aux conséquences encore désastreuses. En lançant sa campagne sur ce front, la prévenue emprisonnée à la prison de haute sécurité de Missérété assume de fermer les yeux sur cette réalité. Un coup de barre a été donné à cette campagne internationale dès ce mardi 16 mars par une tribune signée dans le journal français Mediapart, par des députés et des députés français ainsi que des acteurs politiques béninois de l’opposition. Elle est intitulée : « Nous appelons au rétablissement de la démocratie au Bénin avant toute élection. » Parmi les béninois, on peut citer, outre Réckya Madougou elle-même, l’ancien ministre Valentin Djènontin ayant fui en France, Amissétou AFFO DJOBO, ancienne députée et présidente du Groupe National de Contact de la plateforme S’engager pour le Bénin, ainsi que Rufin ZOMAHOUN, ancien ambassadeur du Bénin près le Japon. Pour ces 18 personnes, la communauté internationale doit obliger le Bénin à arrêter le processus électoral en cours.

Wandji A.