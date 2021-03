Lancement de« Cap Talon-Cap 2021 » en soutien au duo Talon-Talata à la présidentielle de 2021: Tous les maires de l’Atacora font bloc pour la réélection de Talon

Portée sur les fonts baptismaux le jeudi 11 mars 2021 à Toucountouna, la Coalition Atacora Pour Talon (CAP TALON – CAP 2021) vient en soutien au duo Patrice Talon et Mariam Chabi Talata Zimé pour la présidentielle de 2021. A cette occasion, les neuf maires du département de l’Atacora ont procédé à la signature d’une déclaration conjointe, sous le parrainage et en présence de l’He. Mariam Talata et celle du Roi Sanga de Toucountouna.

« La Coalition Atacora Pour Talon (CAP TALON – CAP 2021) n’est ni un mouvement politique ni à plus forte raison un parti politique. CAP TALON – CAP 2021 est un projet de solidarité politique entre les Maires de l’Atacora, face aux enjeux de développement harmonieux des neuf communes de Boukombé, de Cobly, de Kérou, de Kouandé, de Matéri, de Natitingou, de Ouassa-Péhunco, de Tanguiéta et de Toucountouna ». Ainsi s’est exprimé le Coordonnateur de ce projet, à l’occasion du lancement de la coalition. Jocelyn Nahama Nénéhidini puisque c’est de lui qu’il s’agit, a en outre précisé, que cette Coalition vise à constituer les maires concernés en un puissant cartel du développement, à la faveur de leur appartenance commune à la majorité au pouvoir, afin de tirer grand profit de la fenêtre d’opportunité que constituent aujourd’hui l’engagement volontariste et le pragmatisme politique du Chef de l’État Patrice Talon, en faveur de la conception et de l’exécution rapide de grands projets structurants de l’économie du Bénin en général et des économies locales de notre département en particulier. « CAP TALON – CAP 2021, est un projet de solidarité politique entre les Maires de l’Atacora pour la reconnaissance des fruits du PAG 2016-2021 en vue d’une prise en compte des attentes urgentes de nos communes dans le PAG 2021-2026 en matière d’éducation, de santé, de culture, d’agriculture, d’artisanat, d’infrastructures sportives, d’infrastructures routières, d’infrastructures marchandes, de tourisme et d’hôtellerie, etc. », a-t-il ajouté. Pour finir, il a rassuré que la Coalition CAP TALON – CAP 2021 travaillera désormais à la réalisation de l’objectif général qui est de « présenter le candidat Patrice TALON comme le fédérateur des forces vives de l’Atacora et de la diaspora autour du développement des économies locales du département » en vue de l’atteinte des objectifs spécifiques à savoir : Mobiliser les populations de chacune des neuf (9) communes en vue d’un taux de participation supérieur à 75% à la présidentielle du 11 avril 2021, faire des neuf communes du département, des pôles de développement de leurs potentialités respectives, faire des neuf communes du département des terres d’accueil de filiales d’affaires prospères dans les autres communes du Bénin, en fonction des marchés locaux, et développer l’attractivité des marchés de l’Atacora pour le Burkina-Faso et le Togo voisins. Prenant la parole à cette cérémonie, l’He. Mariam Chabi Talata Zimé a exprimé sa joie de voir le duo de la mouvance, de façon singulière et inédite, recevoir la déclaration de soutien d’une coalition pas comme les autres, d’une coalition de Maires, de la totalité des Maires d’un Département. « Notre joie est immense. Parce qu’il ne s’agit pas d’une coalition constituée d’individus lambda. Il s’agit d’une coalition de Maires. Et qui dit Maires, pour ceux qui s’y connaissent en politique, dit grands électeurs. Un Maire, c’est un grand électeur. C’est pourquoi le soutien de cette coalition est un soutien de taille », a-t-elle déclaré. Après avoir félicité les maires pour ce choix fondé, elle a pris l’engagement de faire en sorte que la dynamique qui a démarré et été mise en œuvre dans le département de l’Atacora ne connaisse pas de rupture.

Laurent D. Kossouho