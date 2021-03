12e journée Ligue Pro du Bénin: As Cotonou s’impose par un score étriqué

Difficile aura été l’accouchement. Mais l’enfant se porte bien. As Cotonou vient d’engranger 3 nouveaux points. L’équipe leader de la phase aller de la Ligue Pro du Bénin dans la zone C a pris le dessus sur son homologue, UPI ONM lors de la 12e journée. Ceci, à l’issue d’un match âprement disputé. Et pourtant rien ne présageait d’une telle difficulté imposée par la formation des universitaires. Dernière avec 0 point l’équipe comme métamorphosée, a opposé une résistance qui, n’eut été la bonne dynamique, allait coûter des points aux jaunes et noir de Cotonou. 0-0 à la mi temps, l’équipe tactiquement au point telle l’a reconnu Thyamiou Youssouf, entraineur de As Cotonou, a concédé une des rares occasions que se sont procurées les invincibles de la zone C à la 70e minute. 1-0! Le plus dure est fait. Et, il le restera. Car, les tentatives qui ont suivi n’ont pas abouti. Et c’est cet unique but de Idrissou Moumouni qui restera le but victorieux de ce face à face. Ainsi, As Cotonou poursuit sur sa bonne lancée. Cette formation 2e avec 25 points+9 reste bien fidèle à son objectif.

