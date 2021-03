Réception de 144 000 doses initiales de vaccins anti Covid-19: 70.000 agents de santé et des personnes vulnérables bientôt vaccinés

Le Bénin rejoint la liste des pays africains ayant reçu leurs premières doses de vaccin Covid-19 via le mécanisme Covax. Au total, 144.000 doses initiales de vaccins ont été réceptionnées le mercredi 10 mars 2021 à l’Aéroport international Cardinal Bernardin Gantin par le Ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin et les membres de l’initiative Covax, à savoir la Représentante de l’Unicef et le Représentant de l’Oms, accompagné du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Bénin. Ce premier lot de vaccins sera administré à 70.000 agents de santé de première ligne et aux plus vulnérables, telles que les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes présentant des comorbidités. Dans un communiqué conjoint, le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, s’est réjoui de cette première livraison qui constitue le premier lot reçu par le Bénin et qui vise à soutenir les efforts du Gouvernement et assurer un accès juste et équitable à la vaccination Covid-19. « Le Bénin est très heureux de recevoir ses premiers vaccins contre la COVID-19 à travers l’initiative COVAX. La réception des vaccins marque un tournant dans la riposte nationale contre la pandémie », précise-t-il avant de rassurer les populations de l’authenticité du vaccin. « Nous sommes confiants qu’avec ces vaccins, nos efforts pour protéger la population contre le virus seront renforcés. Toutefois, nous devons intensifier la sensibilisation pour que les communautés continuent à respecter les gestes barrières, même après l’introduction du vaccin, » a déclaré le Ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin. La Représentante de l’Unicef Djanabou Mahondé, a également révélé l’importance pour les populations de se vacciner contre la Covid-19. « La vaccination sauve des vies chaque année en protégeant les enfants contre les maladies graves. Avec l’arrivée des vaccins contre la COVID-19, c’est une lueur d’espoir qui pointe à l’horizon car, parmi les cibles à vacciner prioritairement figurent celles qui assurent le droit à la santé et la protection pour chaque enfant. Nos remerciements vont aussi vers tous nos partenaires donateurs qui nous accompagnent au quotidien dans cette initiative, » a-t-elle fait savoir. A son tour, le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Bénin Salvator Niyonzima, a réitéré l’engagement des Nations Unies à accompagner le Gouvernement pour vacciner le maximum de personnes dans les plus brefs délais, pour que personne ne soit .laissée pour compte. Il faut noter que 792.000 doses de vaccins seront livrées au Bénin à travers l’initiative Covax d’ici à mai 2021.

Rastel DAN