Crise préélectorale au Bénin: « Les Démocrates » dénonce une série de manœuvres de déstabilisation de l’opposition

A un mois de la fin du mandat de l’actuel Chef d’Etat, Patrice Talon et à un mois de l’élection présidentielle, l’opposition béninoise réitère les préalables pour une élection consensuelle et inclusive. A travers la sortie médiatique du parti ‘’Les Démocrates’’ de ce jeudi 11 Mars 2021, le préalable de dialogue national avant l’élection présidentielle est rappelé. De même le parti de l’ancien Président Boni Yayi, réaffirme que le mandat de l’actuel Président, Patrice Talon prend fin le 5 Avril 2021 conformément à son serment du 6 Avril 2016. En outre, ‘’Les Démocrates’’ dénoncent une série de manœuvres visant à déstabiliser l’opposition. A ce sujet, ils évoquent le harcèlement médiatique du Président Boni Yayi, l’arrestation de la candidate Reckiatou Madougou, la citation à comparaître du Président Nicephore D. Soglo et un faux communiqué attribué au parti Les Démocrates. Lisez plutôt la déclaration faite à la presse.

DECLARATION DE PRESSE DU PARTI LES DÉMOCRATES

AU SUJET DU HARCELEMENT MEDIATIQUE DU PRESIDENT BONI YAYI, DE L’ARRESTATION DE LA CANDIDATE RECKIATOU MADOUGOU, DE LA CITATION A COMPARAITRE DU PRESIDENT NICEPHORE SOGLO ET DU FAUX COMMUNIQUE ATTRIBUE AU PARTI LES DEMOCRATES

Le mercredi 10 mars 2021, le journal le Matinal a publié à sa UNE « YAYI prépare une nouvelle tension à Savè. » Il s’agit d’une accusation gratuite émanant d’un organe de presse connu pour son rôle de griot du Chef de l’Etat Patrice TALON depuis 2016. Elle a été reprise, commentée et distillée sur les réseaux sociaux par Distel AMOUSSOU aussi alerte dans les basses manœuvres contre l’opposition. Elle participe d’une stratégie habituelle du gouvernement consistant à organiser une cabale médiatique contre les personnes visées avant leur arrestation. Cette même stratégie a été utilisée en 2019 contre le Président Boni YAYI avant sa mise en résidence surveillée pendant 52 jours.

Elle a aussi été celle ayant précédé l’arrestation arbitraire de la candidate du parti Mme Réckiatou MADOUGOU, en violation de la Constitution et de la Charte Internationale des Droits de l’Homme.

Par ailleurs, le même journal a publié ce jour que le Président Nicéphore D. SOGLO a été cité à comparaître au tribunal de première instance de Cotonou, le 09 avril 2021 par la famille MOUDJAÏDOU suite à une déclaration publique faite le 28 février 2021.

Or, les faits contenus dans la déclaration sont connus de tous au Bénin et dans le monde entier et publiés dans l’ouvrage « Je ne suis pas un héros » par le magistrat Angelo HOUSSOU ayant connu de l’affaire dite « tentative d’empoisonnement du Président Boni YAYI» en 2012 et aujourd’hui en service à la Présidence de la République. Dans cette même veine de conditionnement de l’opinion, de déstabilisation de l’opposition et de fragilisation de notre parti, il circule depuis hier aussi sur les réseaux sociaux, un faux communiqué « signé » par le premier vice-président mettant en cause l’innocence et le soutien indéfectible des Démocrates à leur Candidate Réckiatou MADOUGOU.

Jusqu’où ira la rupture dans sa politique funeste de mensonge, de division, d’opposition des Béninois des uns aux autres ? Connaîtrons-nous bientôt le clonage des voix ?

En tout état de cause, le parti « Les Démocrates » prend l’opinion publique nationale et internationale à témoin de ces manœuvres sordides du pouvoir qui sont de nature à compromettre gravement la paix sociale. Le parti met en garde contre toutes tentatives de nouvelles arrestations et singulièrement celles des anciens Présidents de la République ou toutes formes d’entraves à leurs libertés.

Il invite ses militantes et militants à être sereins et extrêmement vigilents en ces temps d’enlèvements et de violations massives des droits de la personne humaine. Le parti rappelle au Chef de l’Etat la fin de son mandat le 05 avril 2021 à minuit conformément à son serment le 06 avril 2016 devant le peuple Béninois. C’est la volonté du peuple béninois dans toutes ses composantes. A cet effet, il réaffirme ses exigences et demande la convocation du dialogue national, seule voie de sortie de crise.

Pas d’Election Présidentielle sans l’opposition.

Pour une élection présidentielle inclusive, n’ayons pas peur.

A toi Réckiatou MADOUGOU, injustement embastillées à Missérété, nous tes camarades de Combat te réitérons notre affection militante. Tu as le soutien indéfectible non seulement de ton Parti « Les Démocrates », mais de tout le peuple Béninois.

Vive le Bénin ;

Vive la Démocratie ;

Libérez Réckiatou MADOUGOU et tous les détenus politiques.

Que Dieu bénisse le Bénin, notre Patrie Commune.

Fait à Cotonou, le 11 mars 2021