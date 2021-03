Choix du Président Talon pour la Présidentielle de 2021: « L’UDBN a choisi la continuité de l’œuvre de développement », selon Dr. Marie Akpotrossou

La Déléguée nationale chargée des structures décentralisées du parti UDBN, Dr. Marie Akpotrossou

La présidentielle du 11 avril 2021 était au cœur des échanges entre les journalistes du quotidien L’Evénement Précis et la Déléguée nationale chargée des structures décentralisées du parti UDBN, Dr. Marie Akpotrossou, reçue dans la rubrique Sous l’arbre à palabres ce jeudi 11 mars. Appelée à expliquer le bien-fondé du choix du Président Patrice Talon comme candidat du parti UDBN, l’invitée a déclaré qu’après 5 ans de gouvernance, le Chef de l’Etat a pu réaliser la grande partie des actions prévues dans son Programme d’actions. De plus, à la dernière étape de sa tournée nationale de reddition de comptes, il a pris l’engagement de poursuivre l’œuvre de développement qu’il a entamée depuis 2016. Pour Dr. Marie Akpotrossou, l’UDBN s’inscrit dans cette dynamique de développement prônée par l’actuel Chef de l’Etat. « L’UDBN a choisi la continuité de l’œuvre de développement », a-t-elle laissé entendre, en ajoutant que le régime de la Rupture a un bilan élogieux qui va lui permettre de remporter la prochaine élection présidentielle. « Depuis 2016, beaucoup d’actes de courage sont posés », a déclaré l’invitée de L’Evénement Précis avant de lever un coin de voile sur un certain nombre de réformes opérées et qui rendent la gouvernance Talon, exemplaire. Elle a en effet cité la lutte contre la corruption, le découpage territorial, la réforme du système partisan, le vote des lois pour la protection de l’environnement, les réformes profondes en faveur de la promotion du leadership feminin etc. Sur le plan économique, Dr. Marie Akpotrossou a martelé que le Bénin réalise, depuis 2016, beaucoup de performances certifiées par les institutions internationales. Pour la présidentielle, elle a révélé que les deux défis majeurs du parti UDBN, c’est de mobiliser les populations pour obtenir un taux de participation élevé d’une part, et de faire gagner le candidat Patrice Talon au premier tour, d’autre part. Elle a aussi saisi cette tribune pour lancer un appel à l’endroit des femmes à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme. Elle les a en effet invitées à vaincre les pesanteurs sociologiques pour réaliser leurs rêves et à être fières de leur situation de femme. En cela, Dr Marie AKPOTROSSOU a rendu hommage à la Présidente de l’UDBN qui est un modèle de réussite en matière de leadership féminin.

Laurent D. Kossouho