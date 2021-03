Aménagement du périmètre situé au nord de la route des pêches: Le Gouvernement veut conforter la vocation touristique du projet

Vue partielle de la route des pêches

L’une des grandes décisions prises en Conseil des Ministres du mercredi 11 mars 2021 est la réalisation des études d’aménagement du périmètre situé au nord de la route des pêches. L’objectif de cette décision est de conforter la vocation touristique de la route des pêches, notamment sa phase 2 dont les servitudes d’emprise doivent être dégagées. Cette mission est donc destinée à faire un état des lieux de la zone, élaborer le plan d’aménagement foncier de la partie rurale en vue de dégager des disponibilités nécessaires à l’installation des infrastructures de viabilisation, proposer et délimiter les zones cibles d’intervention qui devront faire l’objet de plans d’aménagement, réaliser les documents d’urbanisme à appliquer, assortis des règlements d’urbanisme y relatifs, définir les règles particulières de gestion du domaine public, réaliser le master-plan global du périmètre de la zone à vocation touristique entre Cotonou et Ouidah en mettant notamment en exergue les périmètres de remembrement, l’emprise de l’infrastructure routière et ses servitudes, définir les mécanismes financiers et d’opérationnalisation, proposer les dispositions institutionnelles pour la gouvernance urbaine de ces quartiers ainsi que les tableaux des rôles et responsabilités des acteurs, entre autres. A cet effet, le Conseil a instruit les Ministres concernés par le dossier pour veiller à la bonne exécution de la mission par le cabinet retenu à cette fin.

Laurent D. Kossouho