Me Jacques Migan sur Café Médias Plus: « L’arrestation de Réckya Madougou n’a rien à voir avec la politique »

« Il n’y a pas une justice pour l’opposition et une autre pour la mouvance ». C’est en ces termes que s’est exprimé l’ancien Bâtonnier, Me Jacques Migan au sujet de l’arrestation de la candidate recalée du parti Les Démocrates à la présidentielle de 2021, Réckya Madougou. En effet, invité sur l’émission Café Médias Plus du vendredi 5 mars dernier, Me Jacques Migan a déclaré que l’interpellation de l’ancienne Garde des sceaux n’a rien à voir avec ses activités politiques si on s’en tient à la déclaration du Procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). A le croire, l’ancienne Ministre Réckya Madougou était sous le coup d’un mandat d’amener parce qu’elle aurait été convoquée auparavant pour être écoutée suite aux déclarations des sieurs Ibrahim Mama Touré et Georges Sacca Zimé. De ce fait, il est normal qu’elle soit arrêtée n’importe où on la retrouve. En se référant à la déclaration du Procureur spécial, Maître Migan a souligné qu’il est reproché à la mise en cause d’avoir formé le dessein de perturber le déroulement de l’élection présidentielle d’avril prochain en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur, en complicité avec certains membres de sa formation politique. Par ailleurs, il ressort de l’aveu du Colonel Ibrahim Mama Touré que la somme de la première opération a été envoyée par l’ancienne Ministre Réckya Madougou. Sur la base de ces éléments révélés par le Procureur spécial, « ce dossier n’a rien à voir avec la politique », selon Me Jacques Migan, qui précise que ces vérités sont celles du Procureur et peuvent ne pas être vraies. Il revient donc au collège d’avocats de Réckya Madougou de préparer leur argumentaire pour confondre les dires du Procureur. En outre, il a invité les uns et les autres à la retenue afin que la lumière soit faite sur ce dossier. « Personne ne connaît encore les dessous de ce dossier. N’extrapolons pas. Restons collés à la déclaration du Procureur spécial et laissons l’enquête se faire », a exhorté l’ancien Bâtonnier. Actualité de la présidentielle du 11 avril 2021 oblige, l’invité de Café Médias Plus s’est réjoui du déroulement du processus électoral, conformément au chronogramme établi par les institutions en charge de l’organisation du scrutin. A le croire, il sera lancé très prochainement des campagnes de proximité comme ce fut le cas en 2016 pour faire gagner le candidat du parti Bloc Républicain, Patrice Talon. « Face aux deux duos de l’opposition, rien n’est gagné d’avance et le Président Patrice Talon même le sait. Il va mouiller le maillot. Je vous promets que le scrutin du 11 avril prochain sera une fête dans notre pays », a conclu Maître Jacques Migan, membre du Bureau politique du parti Bloc Républicain.

Laurent D. Kossouho