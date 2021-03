JIF 2021: L’Association indigo pour un développement inclusif promeut les personnes vivant avec un handicap

La présidente de l’association en compagnie de quelques femmes handicapées lors du défilé

L’Association indigo pour un développement inclusif (Aidi) organise du 4 au 11 mars 2021 à l’espace Indigo à Ouidah, une exposition d’art à l’endroit des personnes vivantes avec un handicap. Cette activité entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme prévue pour le 8 mars.

Organisé autour du thème « Femme de lumière », l’exposition qu’organise l’association Indigo vise à mettre en lumière des femmes vivant avec un handicap. Selon Nadia Adanlé promotrice de l’espace Couleur Indigo, partenaire institutionnel de l’Association Indigo pour un développement Inclusif (AIDI), le thème de l’exposition s’intègre parfaitement à celui de la journée internationale de la femme au plan national qui est « Ensemble, amplifions les stratégies de promotion de l’égalité et de l’équité de genre au Bénin ».

L’activité procède de la volonté des membres de l’Aidi, de promouvoir un monde inclusif post-Covid. Ainsi, l’exposition démarre ce jeudi 4 mars 2021, à 17 heures par un vernissage, avec la mise en lumière des produits fabriqués par les pensionnaires de l’association. Selon la Présidente de l’Association, Mireille Capo, « c’est une façon efficace de lutter contre la mendicité dans laquelle nombre de personnes vivant avec un handicap se trouvent. » Cette activité a été pour l’association de mettre en vedette les femmes pensionnaire du centre par un défilé en fauteuil roulant ou en béquilles pour certains.

L’Aidi en question

L’association indigo pour un développement inclusif (Aidi) a été portée sur les fonts baptismaux en août 2020. Elle a procédé le 3 décembre 2020, à l’inauguration de l’espace Indigo, période au cours de laquelle les pensionnaires de l’AIDI ont démarré leurs travaux manuels pour une première présentation de produits finis à l’Espace Indigo dès janvier 2021. Composée de 12 membres actifs, l’Association a pour ambition d’aider à un développement inclusif des personnes vivant avec un handicap, à travers la préservation de l’environnement grâce à la réutilisation des déchets textiles. Pour ce faire, elle dispose d’un cadre dénommé Espace Indigo où sont fabriquées et exposées plusieurs gammes de textiles Indigo made in Bénin. Cet espace en plus de mettre en avant les productions locales, aspire à valoriser le travail des personnes vivant avec un handicap et à montrer qu’elles aussi peuvent, pour peu qu’on leur offre la chance, faire preuve de savoir-faire.

L’Association indigo pour un développement inclusif (Aidi) souhaite plus de visibilité quant à ses activités, mais principalement une réelle insertion des personnes vivant avec un handicap, avec la mise en place de dispositifs aidant à leur mobilité.

Yannick SOMALON