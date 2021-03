Hommage à une personnalité de la République: La 15ème circonscription électorale célèbre Isidore Gnonlonfoun soudée derrière Talon

Isidore Gnonlonfoun, l’ancien maire de la ville de Cotonou

Toute la communauté de la 15ème circonscription électorale de Cotonou mobilisée pour rendre un vibrant hommage au ministre maire Isidore Gnonlonfoun une grande personnalité de la république. C’était ce samedi 27 février 2021 au Ceg du Lac à la faveur d’une journée de retrouvailles du cadre de concertation pour le développement de la cité avec à sa tête, le chef quartier Cq) de Ahouansori, dans le sixième arrondissement de Cotonou, M. Georges Gnonlonfoun.

Un tableau d’or décerné pour un souvenir mémorial. Voilà ce que toute la communauté de la quinzième circonscription électorale a donné au ministre maire Isidore Gnonlonfoun en reconnaissance des actions de développement que l’homme mène au profit de la nation. Son engagement et ses oeuvres utiles notamment la construction des salles de classe, la réfection de bâtiment, la dotation des écoles en table-bancs et l’amélioration des techniques de pêche aux profits des acteurs lui ont valu aujourd’hui cette distinction honorifique. « Toute la communauté de la 15 ème circonscription électorale s’est réunie, ce jour pour célébrer un homme.» Confiant, le président du cadre de concertation pour le développement de la cité et chef quartier Ahouansori dans le sixième arrondissement de Cotonou, M. Georges Gnonlonfoun a fait face à la presse. Un grand homme, un icône qui a le leadership en politique ainsi a-t-il poursuivi, je veux nommer le ministre maire Isidore Gnonlonfoun. « Nous, cadre de concertation pour le développement de la cité, n’allons pas célébrer ce monsieur à sa mort, mais de son vivant. C’est pourquoi, à l’occasion de cette journée de retrouvailles nous voulons lui rendre hommage à travers un tableau d’or qu’on va lui remettre sous forme de souvenir éternel» a rappelé M. Georges Gnonlonfoun. Un hommage qui selon les initiateurs de l’évènement n’est pas anodin quand on sait qu’il est difficile en politique de réaliser ses prouesses tout en ouvrant pour le développement de la nation. « Ceci afin que les autres acteurs de la politique sachent que si on fait bien il y a la récompense » a martelé le président du cadre de concertation pour le développement de la cité. Un pari gagné pour le Cq Georges Gnonlonfoun qui a saisi l’occasion pour sensibiliser à la paix et mobiliser derrière le ministre maire Isidore Gnonlonfoun la population pour une participation massive à la présidentielle du 11 avril afin d’arracher la réélection du président Patrice Talon dès le premier tour. « Nous allons profiter de la même occasion pour appeler la communauté de Cotonou à la sérénité, à la paix pour qu’on puisse préparer les élections présidentielles d’avril 2021 en vue de la réélection du président Patrice Talon », a déclaré pour finir le Cq Georges Gnonlonfoun. Étaient présents à cette journée de retrouvailles de la communauté de la 15 ème circonscription électorale,les sages et notables de la localité , les têtes couronnées et les responsables des divers marchés.

Alban Tchalla (Stag.)