Stage de football ‘’International Samp Camp’’: L’As Lagarde et ses partenaires mettent 100 gamins sur le chemin du haut niveau

Les formateurs venus de l’extérieur

Il se tient à Adjagbo dans la commune d’Abomey-Calavi, depuis le lundi 22 et ce jusqu’au 28 février, un stage de formation de football au profit d’une centaine de100 gamins venus de plusieurs centres de formation de football. Ledit regroupement est une initiative de certains centres de formation au Bénin, notamment : AS Lagarde, New Star et AS Volcan qui ont pu décrocher une coopération avec l’UC Sampdoria, un club de la Série A italienne, actuel 10è du championnat avec 30 points et H2T Académie en France. Et c’est des formateurs du club italien et le Franco-béninois Raymond Tchaye qui assurent ce camp qui va permettre à promouvoir le football à la base à travers la dispense des vraies notions de base de formation du football des enfants aux encadreurs béninois. Voilà le but visé par ce partenariat qui lie le Franco-béninois, Raymond Tchaye et ses partenaires du Bénin (As Lagarde, New Star et As Volcan). Les 100 jeunes talents qui participent à ce camp au centre IYF d’Adjagbo ont entre 7ans et 16 ans. Pour les initiateurs, selon le Franco-béninois, Raymond Tchayé, entraîneur de formation (diplômé UEFA A) et directeur technique du centre de Red Stars en France et recruteur pour ‘’France football détection’’, «l’idée, c’est de faire émerger le football béninois et de lui donner une dimension mondiale et aussi de faire profiter à plein de jeunes de leurs expériences’’.

La technique et la tactique au cœur de ce camp….

Pendant une semaine donc, ces gamins seront aux différents ateliers qui consistera à leur faire découvrir les exigences du football professionnel à travers la conduite de balle, la concentration sur le geste à faire ou encore jeu de têtes. Pour Marco Bracco, l’un des éducateurs de l’académie UC Sampdoria, la formation sera axée plus sur le plan tactique. Selon ces observations faites au Kenya, en Uganda et en Côte d’Ivoire, où ils sont passés, les gamins africains sont bien bâtis. «Ils ont la technique, mais ont souvent de carence dans le domaine tactique et de la préparation physique au haut niveau», a-t-il souligné avant de se satisfaire du potentiel disponible, mais qui reste à polir. Il n’a manqué de conseiller aux jeunes talents en devenir d’être respectueux, fair-play, disciplinés, de s’amuser et surtout d’être sérieux. Ce qui à coup sûr va fait les aider à faire la différence entre le monde amateur et professionnel. Juste Adjé, pensionnaire de New Star, se réjouit de la qualité du travail à eux proposer pour la première journée qui est très différent de ce qu’ils font d’habitude. Ainsi, il a, au nom de ses camarades, promis mettre tout en œuvre pour suivre religieusement les consignes des formateurs. Au-delà de la formation, les 100 pensionnaires ont reçu chacun un kit composé de maillot, short et bas (150 Euros/ kit). Un match d’exhibition viendra clôturer ce stage le dimanche 28 février 2021.

Il faut souligner que le coach Raymond Tchayé, présent sur ce camp, jouit d’une collaboration avec Copylis.

Anselme HOUENOUKPO