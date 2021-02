Présidentielle de 2021: Moele-Bénin condamne les appels à linsurrection de l’opposition

Les responsables du parti le Mouvement des élites engagées pour lémancipation du Bénin (Moele-Bénin) ont animé lundi 22 février 2021 une conférence de presse au siège du parti à Cotonou. Il était question pour Jacques Ayadji et les membres de son bureau de condamner les appels à linsurrection du peuple et des forces armées béninoises par certains acteurs politiques. En effet, dans une déclaration lue par le 7ème vice-président du parti, Edmond Ayindé cette sortie médiatique du parti Moele Bénin vient en réponse aux appels à lendroit des forces armées béninoises lancés par certains leaders politiques à la veille de la prochaine présidentielle de 2021. « …, la culture de la paix et le maintien de notre vivre ensemble devront rester le leitmotiv de chaque citoyen pour quensemble nous ne nous détournions pas des défis réels de notre nation », a déclaré, le parti Moele-Bénin lors de cette conférence de presse. Pour le parti, ces appels ne respectent pas les lois et règles en vigueur et tendent à mettre à mal le bon fonctionnement des institutions de la République. Raison pour laquelle le parti de Jacques Ayadji a affirmé que ces actes sont de nature à compromettre les efforts de redressement socio-économique du Bénin.

A ce titre, Moele-Bénin recommande aux uns et autres à renoncer à tout acte de déstabilisation de lordre public. Du côté des autorités compétentes, Jacques Ayadji exhorte chaque acteur à prendre leurs responsabilités pour mettre fin aux velléités nuisibles à la nation béninoise.

Yannick SOMALON