Présidentielle de 2021 au Bénin: Un directoire de campagne de 17 membres en gestation pour le duo Talon-Talata

C’est un directoire constitué de 17 membres qui va se charger dorganiser la campagne électorale du duo Patrice Talon-Mariam Chabi Talata en lice pour lélection présidentielle du 11 avril 2021. Ce directoire sera constitué de source concordante, des représentants des 5 partis politiques de la mouvance présidentielle qui portent le duo Talon Talata. Il sagira pour cette équipe, dont 4 représentants UP, 4 BR, 2 Moele-Bénin, 2 PRD, 2 UDBN et 3 représentants du duo Talon-Talata, de travailler à une victoire écrasante au soir du 11 avril 2021. En effet, lannonce de la formation de léquipe de campagne du duo Talon Talata a été faite lundi 22 février dernier par le président du parti Moele Bénin, Jacques Ayadji, lors dune conférence de presse qua organisée le parti en réaction aux appels à linsurrection de certains membres de lopposition radicale. A la question dun journaliste de savoir comment le parti Moele Bénin sorganise pour la campagne électorale de son candidat, Jacques Ayadji na pas hésité à sortir le plan en gestation. « Cest le candidat à lélection présidentielle qui définit comment se déroulera la campagne », a répondu Jacques Ayadji qui poursuit : « Vous allez voir bientôt une organisation faîtière de campagne du candidat Patrice Talon qui sera composée de toutes ces forces politiques de la mouvance à savoir, lUP, le BR, le Moele-Bénin, lUDBN et le PRD », a-t-il expliqué. Cette organisation qui se veut nationale, ajoute-t-il, sera démultipliée dans les départements et les communes avec la même configuration. Selon ses propos, la diaspora béninoise a déjà installé ladite organisation au niveau international.

Il est important de rappeler que les parti Union progressiste (UP), le Bloc républicain (BR), le Mouvement des élites engagées pour lémancipation du Bénin (Moele-Bénin), Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) et le Parti du renouveau démocratique (PRD) ont soutenu le président Talon au cours de son quinquennat et le portent tous pour un second mandat. Ce qui, visiblement est un atout pour le candidat Patrice Talon mais contraint, pour ne pas faire de jaloux ou ne pas conduire la barque de la mouvance à aller dans tous les sens, à mettre en place une organisation faîtière de campagne. Ce directoire apprend-ton, procédera à linvestiture du duo Talon-Talata le 06 mars prochain à Cotonou.

Yannick SOMALON