Rékiatou MADOUGOU défiant les partis de la mouvance: «Nous leur demandons d’ouvrir la compétition et nous allons les battre par les urnes»

La Candidate du parti Les Démocrates, Reckya Madougou

Candidate du parti Les Démocrates, Rékiatou Madougou n’apprécie guère les propos des députes de l’Union Progressiste à propos du parrainage aux candidats de l’opposition. Elle a donné de la voix, ce vendredi 12 février 2021, pour fustiger les allégations mensongères portées à l’encontre du duo de candidats qu’elle préside. « Nous avons contacté les élus de la mouvance pour solliciter leur parrainage mais cela s’est soldé par un échec » dira-t-elle, contrairement à ce qui a été révélé par les députés Orden Alladatin et Gérard Gbénonchi, tous partisans de la mouvance. ‹‹Quand la mythomanie devient l’art de nos députés nommés pour maladroitement justifier leurs impairs auprès de l’opinion publique, en pensant que le peuple est dupe, il y a de quoi s’inquiéter !››, a-t-elle affirmé, pour qualifier les propos de ses adversaires politiques. Pour elle, la mouvance présidentielle qui croit avoir le peuple avec elle n’a qu’à ouvrir le jeu électoral. ‹‹ Tout ce que nous leur demandons, c’est d’ouvrir la compétition et nous allons les battre par les urnes !››, a-t-elle fait savoir. Toujours lors de sa sortie médiatique, la candidate au poste de président du parti Les Démocrates a demandé à ceux qui accusent l’ancien président Boni Yayi de vouloir l’imposer au parti de cesser leur sale manœuvre. Car, ajoute-t-elle : « Le Président Yayi BONI n’est candidat à rien et le Parti ‘’Les Démocrates’’, a désigné son duo conformément aux textes qui régissent le parti : et ce duo a pour nom Rékiatou MADOUGOU et Yves Patrick DJIVO››, a-t-elle martelé.

Visiblement remontée contre la façon dont les partis de la mouvance conduisent le débat sur le parrainage, Rékiatou MADOUGOU se désole de ce genre de démocratie dénudé de tout consensus. Elle n’a qu’un seul souhait : Que Patrice Talon ouvre le jeu électoral et les unes vont décider de qui pourra réellement conduire démocratiquement la destinée de ce pays.

Yannick SOMALON