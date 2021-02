Championnat de football du Bénin/Ligue Pro: Adjidja Fc et Requins Fc contrôlent la zone C

L’attaquant de Adjidja Fc en duel avec les défenseurs d’Upi Onm

Le championnat national de football du Bénin, Ligue Pro, se poursuit. Dans la zone C, la 5e journée tenue ce week-end a été marquée par les victoires des Requins et de Adjidja Fc qui reprennent du coup les deux premières places. En effet, les Requins défaits par As Police, avant de bénéficier de leur temps de repos, ont tout mis en œuvre pour venir about de l’équipe du port Autonome de Cotonou (Aspac) par le score de 1-0. C’était le samedi 13 février 2021, au stade René Pleven. Le lendemain, ce sont les militaires de Adjidja Fc qui ont aussi engrangé trois nouveaux points pour revenir dans le top 2 du classement. La formation de l’armée de terre a pris le dessus sur l’équipe de Upi Onm, qui visiblement a beaucoup de peine dans ce championnat. Ceci grâce aux réalisations de Ousmane Mahareni (…) et un contre son de camp de Dassi Lupens qui ne s’est pas compris avec son gardien sur un ballon qu’il reprend de la tête à la 60e min pour le 2-0. Upi Onm a réduit le score peu avant le dernier quart d’heure. Mais, cela n’a pas suffi pour faire plier une seconde fois la défense de Adjidja Fc. 2-1 est le score qui a sanctionné ce face à face. Par cette nouvelle victoire, Adjidja Fc totalise 10points +4 et les Requins sont 2e avec 10points +3.

L’équipe classée 3e est Eternel Omnisport d’Akpakpa, avec comme directeur sportif, Quentin Didavi. Cette équipe après avoir soufflé le chaud souffle le froid. Elle vient d’enchainer 3 victoires et totalise 9 points +1. Car, opposés à l’As Police, les joueurs d’Alphonse Hinnou ont créé la sensation en dictant leur loi (2-1) aux policiers comme ils l’ont fait aux portuaires la journée précédente. A souligner que leader avant la fin de cette 5e journée, As Cotonou n’a pas participé aux hostilités du fait du repos fixer par le calendrier. Désormais 5e avec 8 points, les jaune et noir de Cotonou qui sont opérés depuis peu par la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) vont jouer le mardi 16 février prochain contre les Requins Fc. Un face à face qui s’annonce choc quand on sait que les deux formations n’ont d’yeux que pour la victoire.

Résultats de la 5e journée/Zone A

PANTHÈRES # CAVALIERS: 0-0

RÉAL # BUFFLES: 0-1

BÉKÉ # DYNAMO (P): 0-2

DYNAMIQUE # TANEKAS : 0-0

Classement à l’issue de la 5e journée/Zone A

1er BUFFLES 10pts +4

2ème DYNAMO DE PARAKOU 8pts +2

3ème PANTHÈRES 7pts +4

4ème BÉKÉ 7pts +2

5ème REAL DE PARAKOU 7pts 0

6ème TANÉKA 5pts -1

7ème TAKUNNIN FC 4pts -3

8ème DYNAMIQUE FC 3pts -2

9ème CAVALIERS 2pts -2

Résultats de la 4e journée/Zone B

ESPOIR # TONNERRE: 1-1

HODIO # DYNAMO D’ABOMEY: 3-0

DADJÈ # ESAE: 0-1

ÉNERGIE # DAMISSA FC: 0-1

Classement à l’issue de la 4e journée/Zone B

1er ESAE 9pts +2

2ème HODIO 8pts + 4

3ème DAMISSA 7pts +2

4ème ÉNERGIE 6pts 0

5ème TONNERRE 5pts – 1

6ème ESPOIR DE SAVALOU 5pts + 0

7ème DYNAMO ABOMEY 3pts -2

8ème DADJÈ 1pt -3

Résultats de la 5e journée/Zone C

REQUINS # ASPAC 1-0

ÉTERNEL # AS POLICE 2-1

SOLEIL # JAC 3-0

ADJIDJA # UPI-ONM 2-1

Classement à l’issue de la 5e journée zones/Zone C

1er ADJIDJA FC 10pts +4

2ème REQUINS 10pts +3

3ème ÉTERNEL FC 9pts +1

4ème SOLEIL FC 8pts +4

5ème AS COTONOU 8pts +3

6ème AS POLICE 6pts 0

7ème ASPAC 4pts 0

8ème UPI OMN 0pt -6

9ème JAC 0pt -9

Résultats de la 4e journée/Zone D

ASVO # DRAGONS 0-1

DJEFFA # AYEMA FC 1-1

AO # JSP 2-2

USS KRAKÉ # ASOS 0-2

Classement à l’issue de la 4e journée/Zone D

1er DRAGONS FC 8pts +4

2ème ASOS 8pts +3

3ème USS KRAKÉ 7pts +1

4ème AYÉMA 6pts +2

5ème ASVO 5pts 0

6ème AVRANKOU O. 3pts -1

7ème DJEFFA FC 2pts-3

8ème JSP 1pt -6

Anselme HOUENOUKPO