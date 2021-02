Culture: Ce que l’Union africaine veut faire en 2021

En choisissant « Art, culture et patrimoine : des leviers pour construire l’Afrique que nous voulons » comme le thème de l’année en marge de son 34è sommet ordinaire, l’Union africaine entend replacer l’art et la culture au centre de ses préoccupations. Dans son discours prononcé à l’occasion de cette session, le Président de l’Union africaine, Félix Tshisékédi a souligné qu’il s’agit de remettre cette thématique à l’ordre du jour des discussions, consacrer un temps de revisitation et de méditation sur les origines, le parcours de la culture et du patrimoine africain, non pas par nostalgie, mais pour y épuiser les leçons nécessaires qui doivent constituer des repères pour les Etats et les peuples. Par ailleurs, il s’agit « surtout d’ouvrir la voie pour que les Etats africains puissent utiliser leurs ressources artistiques, culturelles et patrimoniales comme leviers pour le bonheur de leurs peuples », a-t-il insisté. A cet effet, il a été demandé à la Commission en collaboration avec les Etats membres de déployer des efforts en vue de la pleine mise en œuvre des activités prévues dans le cadre du thème de l’année 2021. A en croire le Président de l’Union africaine, Félix Tshisékédi, il s’agit notamment pour les Etats membres d’obtenir la restitution et le rapatriement des œuvres d’art africain gardées hors continent, de participer à la deuxième réunion biennale de Luanda sur la culture de la paix qui se tiendra en Angola en 2021, d’appuyer le Gouvernement de la République algérien pour le lancement du Grand musée africain (Gma), de soutenir et de participer à la promotion du lancement du Grand musée égyptien (Gme), le Musée de Gizeh au Caire, ou encore d’accompagner le Sénégal dans la construction du mémoriel de l’Île de Gorée. A noter que selon les indiscrétions, environ 90 mille objets d’art en provenance d’Afrique sub-saharienne sont actuellement conservés dans les musées publics de la France.

Laurent D. KOSSOUHO