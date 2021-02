Présidentielle de 2021: Le MPL refuse de donner caution au processus électoral

Sabi Sira Korogoné et les autres conférenciers

Le Mouvement populaire de libération (MPL) a brillé par son absence dans la course pour la présidentielle d’avril 2021. Au cours d’une conférence de presse qu’ils ont animée ce mardi 9 février au Chant d’oiseau de Cotonou, les responsables de cette formation politique ont dévoilé la principale raison pour laquelle le parti ne participera pas à cette élection. « Le MPL ne sera pas de la course et ceci, pour la simple raison qu’en dépit de tous les efforts, nous n’avons pas pu réunir toutes les conditions nécessaires, afin de provoquer l’alternance que nous appelons de tous nos vœux », a justifié Expérience Tebe, Secrétaire général du parti MPL. A le croire, en dépit de la pression d’une partie des militants d’aller déposer vaille que vaille même un dossier incomplet à la CENA, le Directoire du parti élargi à certains responsables des démembrements a décidé de ne pas aller « cautionner la forfaiture en cours comme l’ont fait certains partis et personnalités de l’Opposition ». Pour le parti présidé par Sabi Sira Korogoné, en déposant leurs dossiers à la CENA, les partis de l’Opposition valident le processus électoral en cours. « Les mêmes qui, dans un passé récent, nous recommandaient de ne pas aller aux élections communales, car pour eux, faire ainsi serait apporter une caution au régime en place, ont brutalement changé de raisonnement pour les présidentielles. En déposant les dossiers avec les duos prescrits par la Constitution et le Code électoral révisés, ceux qui l’ont fait viennent de valider le processus électoral en cours et ne sont plus éligibles à parler au nom du peuple. Selon Expérience Tebe, le MPL est le seul parti qui est encore en harmonie avec les aspirations du peuple béninois. « Les masques viennent ainsi de tomber. Nous avons finir par découvrir les alliés du pouvoir et ils seront désormais traités comme tel. Ce complot ne marchera pas. Le peuple a compris que c’est le voleur qui criait oh voleur. Le MPL n’est pas un parti de compromission. Le MPL est le seul parti de l’Opposition encore en harmonie avec les profondes aspirations du peuple en lutte pour sa liberté.

Lire les explications de Sabi Sira Korogoné

« Déjà en juillet 2020, le MPL a saisi les partis politiques qui détenaient encore de potentiels parrains. On n’a pas eu de suite, mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous sommes allés rencontrer les élus. Tout ça pour vous dire qu’il n’y a rien qu’on n’ait pas fait pour se retrouver sur la liste de départ. Nous avons évité l’humiliation d’aller déposer un dossier incomplet. Sinon, le jour même du dépôt des dossiers, nous étions avec les quelques élus qui voulaient nous soutenir dans cette logique, dans la sauvegarde de notre démocratie. Nous avons décidé de ne pas déposer notre dossier pour ne pas donner caution au processus. La seconde phase de notre lutte va commencer, mais retenez juste que désormais dans cette lutte, nous sommes les seuls parce qu’aujourd’hui, le pouvoir et ses alliés sont démasqués. On les voit désormais de façon très claire. Sinon, comment comprendre que dans un contexte aussi difficile, des gens réussissent à déposer leurs dossiers en duo et ainsi acceptent une partie de la loi mais refusent l’autre partie de la loi. Ils sont désormais des ennemis de notre lutte ».

Laurent D. KOSSOUHO