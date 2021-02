3ème Journée Ligue Pro Bénin/Zone B: L’équipe de la Lnb renoue avec la victoire

Après leur faux pas inattendu à la 2e journée, le club de la Loterie nationale du Bénin (Esae Fc) s’est remis dans le sens de la victoire. En effet, lors de la 3e journée, l’équipe a battu au stade de Lokossa Damissa par une note de 2 buts à 1. Ceci, à l’issu d’un match épique, tant les joueurs de Dimissa voulaient en découdre avec leurs adversaires. Mais, dopés par le déplacement de leur président, Gaston Zossou, ils ont réussi à prendre par deux fois les visiteurs. D’abord, par Faïzou Kpara qui bat le gardien adverse les 12e et 44e minutes, ensuite par Batori Douyèmè qui a eu une présence remarquable sur ses 7m32. 2-0, à la mi-temps, c’est au retour que les joueurs de la maison qui fait des heureux chaque jour dans tout le pays grâce à ses produits dont Loto stars et Fortune, ont baissé un peu pavillon et ont concédé la réduction à la 52e minute, suite à un coup de Dahouda Tokorou qui n’a laissé aucune chance au gardien Batori. Ce but a eu le mérite de réveil définitivement l’attention des protégés de Gaston Zossou qui vont se plier en quatre pour ne pas se faire rattraper. Sans donc parvenir à scorer à nouveau, ils ont contraint leurs adversaires à concéder la défaite sur le score de 2-1. Par cette victoire, l’équipe totalise 6 points +1 et partage provisoirement la tête de la Zone B à Energie Fc qui a même nombre de points.

Anselme HOUENOUKPO