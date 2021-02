3e journée Ligue pro du Bénin: As Cotonou gagne Upi Onm et se repositionne

Les joueurs de As Cotonou célébrant le 3e but contre Upi onm

La troisième journée de la ligue Pro du Bénin s’est achevée, ce dimanche 7 février 2021. Dans la zone C, des équipes ont profité de ce rendez-vous pour se mettre dans la marche vers l’avant. C’est le cas de As Cotonou et Eternel Omnisport qui ont remporté leur match comptant pour cette journée. Eternel Omnisport a dominé Jac par le score de 2-0. C’était le samedi au stade René Pleven. Pendant ce temps, les Requins et Adjidja qui se partagent le fauteuil du leader du groupe n’ont pas pu se départager. 0-0, est le score qui a sanctionné leur face à face. Le lendemain, c’est-à-dire ce dimanche, l’équipe de As Cotonou a fait un pas vers ces deux qui trônent devant. Ceci après sa victoire 3-1, obtenue devant Upi Onm sur le terrain du Campus d’Abomey-Calavi. Avec deux points au compteur après deux sorties, la formation que dirige Thyamiou Youssouf avait l’obligation de vaincre pour enfin bien démarrer sa saison. Et c’est fort de cela que durant les 90 minutes, Nassirou Adamou et ses coéquipiers, bien déterminés ont poussé les Universitaires à rompre à 3 reprises. D’abord à la 10e minute où, Kamilou Yacoubou, laissé seul au second poteau, n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but vide. 4 minutes plus tard, ce fut le tour de Ghislain Adademey de cadrer sa frappe pour le 2-0. Mais les joueurs de Upi Onm réagissent et vont réduire la marque à la 23e minute par l’entremise de Bill Anthony qui coupe parfaitement du pied droit un coup franc. 2-1, les jaunes et noirs devenus méfiants ont su conserver le score jusqu’à la pause. En deuxième partie, il a fallu le réveil de l’attaquant vedette du club, Nassirou Adamou, qui entre-temps est passé à côté de l’aggravation de la marque, pour voir As Cotonou creuser l’écart pour prendre définitivement l’ascendance sur son adversaire. 3-1 à la 65e minute, l’équipe de capitale économique du pays gère bien son avance pour décrocher sa première victoire de la saison. Elle est désormais 3e et compte bien poursuivre sur cette lancée.

Anselme HOUENOUKPO