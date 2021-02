Présidentielle de 2021: Le Cos-Lépi transmet la liste électorale à la Cena ce mercredi

Le président du Cos-Lépi Gilbert Bangana

La Liste Electorale Permanente Informatisée (Lépi) sera transmise à la Commission électorale nationale autonome (Cena) ce mercredi 10 février 2021. C’est du moins ce qu’a affirmé le président du Cos-Lépi l’honorable Gilbert Bangana aux hommes des médias ce mardi 9 février 2021 au détour d’une réunion pour faire le point des activités menées au cours de l’actualisation de ce fichier électoral national.

Plusieurs mois déjà que le processus d’actualisation de la Liste Electorale Permanente Informatisée (Lépi) est en cours pour le compte de l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Une actualisation qui prend en compte les cas de transfert de bureau de vote, les cas des nouveaux majeurs qui ont le droit de voter cette année et le retrait des personnes déjà décédées. « Tout s’est bien passé » ! dira le président du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) Gilbert Bangana à l’issue de cette dernière réunion qui s’est déroulée au siège du Conseil économique et social (Ces). Pour le moment, aucun chiffre n’est encore donné quant au nombre de citoyens pouvant exprimer leur suffrage pour ladite élection.

Le président du Cadre de concertation du Cos-Lépi Tabé Gbian, a salué la disponibilité et l’engagement de tous les membres du Cadre de concertation. Ce qui, à l’en croire, leur a permis « de mener cette mission nationale avec transparence dans des échanges qui ont conduit à un consensus de tous les acteurs de la Société civile comme des acteurs politiques ». « C’est une fierté ! C’est un travail exemplaire pour tout notre peuple » a-t-il salué.

De son côté, la Société civile « a veillé à représenter l’intérêt général et elle s’est sentie complètement à son aise dans le Cadre de concertation » s’est félicité Joël Ataï Guédégbé, acteur de la Société civile et membre du Cadre. Il a ensuite salué la bonne volonté des différentes parties prenantes et l’ambiance de travail qui a permis à chacun de donner le meilleur de lui-même. Pour lui, « il est possible qu’il y ait quelques imperfections, mais je crois que la possibilité existe d’améliorer ce qui a été fait jusque-là ». L’ouverture d’esprit, la transparence ont été le leitmotiv de travail au sein du Cadre de concertation a-t-il soutenu.

« Nous allons le transmettre à la Cena le 10 février comme convenu. C’est ce qui est prévu et nous allons respecter ce chronogramme », a martelé le président du Cos Lépi. Pour le président de l’Ong Alcrer, Martin Assogba, tout est mis en place pour « une liste fiable, une liste transparente, une liste inclusive et les Béninois de l’extérieur aussi ne seront pas en marge ». Selon ses propos, « … Tout le monde doit pouvoir voter et tous ceux qui n’avaient pas leurs noms, on les a enrôlés. Vous devez savoir que les cartes d’électeurs que nous avions serviront toujours pour le vote de 2021 », a-t-il précisé. Pour conformer que toutes les institutions impliquées dans l’organisation de l’élection présidentielle s’activent pour la tenue à bonne date du scrutin et ce, dans la paix et dans la concorde.

Yannick SOMALON