Fusillade du véhicule de l’ex-ministre Galiou Soglo: Le gouvernement déplore et promet faire la lumière

Le ministre de la communication, Alain Orounla

Le fils de l’ancien président Nicéphore Soglo, Galiou Soglo, candidat à l’élection présidentielle de 2021 a été victime d’une agression par fusillade à bord de son véhicule dans la soirée du Vendredi 5 février 2021. Il a été pris à partie par des individus non identifiés qui lui ont tiré dessus. Un acte que le gouvernement à travers le ministre de la communication et de la poste, porte-parole du gouvernement a déploré et condamné. « Le Gouvernement déplore et condamne l’atteinte portée à l’intégrité physique de notre compatriote Ganiou Soglo, agressé dans la nuit du vendredi 05 février 2021 », a fait savoir le ministre de la Communication qui a ensuite promis que toute la lumière sera faite. « Le Gouvernement s’assure de la diligence des investigations promptement entreprises par les services de la Police Républicaine afin d’élucider les circonstances et les mobiles de cette agression et d’en appréhender les auteurs », a laissé lire le ministre Alain Orounla sur sa page facebook. Tout en rassurant du maintien des mesures pertinentes inlassablement mises en œuvre depuis plusieurs années pour garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la paix et la tranquillité dans le pays, le gouvernement témoigne de sa compassion à l’endroit de Galiou Soglo et lui souhaite prompt rétablissement.

Yannick SOMALON